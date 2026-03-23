'Sin conexión' apuesta por la emoción desde la forma. Por qué la película de Bradley Cooper nos permite "disfrutar del lenguaje cinematográfico"

La última película dirigida por Bradley Cooper, 'Is This Thing On?', estrenada en España como 'Sin conexión', ha pasado casi desapercibida en su estreno, pero esconde mucho más de lo que aparenta. Protagonizada por Will Arnett y Laura Dern, la película se mueve entre la comedia romántica y el drama para contar la historia de una pareja que, tras más de veinte años juntos y dos hijos en común, decide separarse. A partir de ahí, cada uno emprende su propio camino.

Un ejercicio que divide y fascina

"¿Cómo puede ser que una peli dirigida por Bradley Cooper… se haya estrenado absolutamente por la puerta de atrás?", se pregunta Alejandro G. Calvo en la nueva entrega de La crítica de Álex, sorprendido por el poco ruido que ha generado la película.

El crítico destaca especialmente el enfoque formal del director: “El cómo se cuenta es lo que diferencia una peli buena de una peli mala. Punto”. En ese sentido, subraya el uso constante de primeros planos extremos, con una cámara que “devora el rostro” de los actores, generando una sensación de incomodidad que encaja perfectamente con el estado emocional de los personajes.

Sobre el trabajo de Will Arnett, Calvo apunta que aquí realiza “un ejercicio a lo Jim Carrey cuando se pone serio”, alejándose de su registro habitual para ofrecer una interpretación más contenida y emocional. Esta evolución se refleja incluso en las escenas de monólogos, donde la puesta en escena cambia a medida que el personaje gana confianza.

Finalmente, insiste en que la película es, ante todo, una reivindicación del lenguaje cinematográfico: “Vamos a disfrutar un poco de lo que es el lenguaje cinematográfico”. Para Calvo, Cooper confirma aquí su condición de autor, alguien que no solo quiere contar historias, sino explorar las posibilidades del cine en cada plano.

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