Damos la bienvenida a 2026 con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Tras un curso cinematográfico bastante terrible en lo que respecta a la taquilla, nuestras salas de cine han despedido 2025 por todo lo alto con el mejor fin de semana de todo el año, que ha congregado a 1 178 033 millones de espectadores que han dejado en caja una nada desdeñable cantidad de 9,6 millones de euros. El milagro navideño, como no podía ser menos, lo ha vuelto a obrar una 'Avatar: Fuego y ceniza' que se ha embolsado 5,39 millones después de experimentar una muy leve caída del 14 %.

Tras ella, 'Zootrópolis 2' aguantó el tipo con 1,40 millones de euros más en el bolsillo; más del doble que su inmediata perseguidora 'Bob Esponja: Una aventura pirata', que se colgó la medalla de bronce con 0,61 millones de euros. 'Anaconda', el segundo estreno del finde en colarse en el Top 5 le pisó los talones con 0,57 millones de euros mientras que 'Nuremberg' siguió sorprendiendo con 0,29 millones.

Los estrenos del 1 de enero de 2026

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que ninguno de los estrenos con los que arranca la temporada 2026 será capaz de plantar cara en absoluto a la épica espacial de James Cameron, pero esto no quiere decir en absoluto que la oferta no tenga propuestas interesantes. De hecho, damos el pistoletazo de salida con dos estrellas de la talla de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en uno de los títulos más esperados de los últimos meses.

Este no es otro que 'La asistenta', la adaptación del best seller de Freida McFadden en la que una joven con un pasado algo turbio empieza a trabajar como asistenta en la casa de una familia con muchos secretos y muchos esqueletos en el armario. Dirige Paul Feig y promete una cantidad absurda de giros delirantes, de esos que te hacen chillar en la butaca. Planazo.

Por otro lado, Daniel Sánchez Arévalo, uno de los grandes representantes de nuestro cine, vuelve a la carga escribiendo y dirigiendo 'Rondallas', una dramedia rural con espíritu de feel good movie protagonizada por Javier Gutiérrez y María Vázquez. Mucho ojo, porque llega después de un preestreno en el Festival de San Sebastián en el que recibió una acogida más que decente.

Los estrenos del 1 de enero de 2026 quedan cerrados con la comedia familiar española 'Abuela tremenda' —que podría ser un exploitation de 'Padre no hay más que uno' o 'A todo tren'—, la secuela de 'El médico' y el título animado 'Los guardianes del diente mágico'.

