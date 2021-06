Estrenos (11 de junio): 37 series, películas y documentales en Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Movistar+, Disney+, Starzplay y Apple TV+

Nuevo viernes y en lo que arrecían los calores veraniegos vamos a buscarnos un poco de sombra para disfrutar de algunas de las novedades que llegan este fin de semana a las principales plataformas de streaming. En esta ocasión tenemos 37 series, películas y documentales que podemos ver en Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Movistar+, Disney+, Starzplay y Apple TV+.

'Todo va a ir bien'

La nueva (y tierna) comedia de Josh Thomas ('Please Like Me') nos lleva a una peculiar casa en la que un neurótico veinteañero tiene que hacerse cargo repentinamente de sus dos hermanas adolescentes, una de ellas autista.

Estreno el viernes en Movistar+ | Crítica

'Blindspotting'

Secuela de la película de Daveed Diggs y Rafael Casal, la ficción arranca con la detención de Miles, pareja de Ashley. De la noche a la mañana esta se verá cogiendo sus trastos mudándose a casa de su suegra y su cuñada. Formalmente la serie es algo extraña con su mezcla de comedia y performances callejeras y teatrales (ya os hablaré de ella), pero a mí me ha convencido bastante.

Estreno el domingo en Starzplay

'Asesinas'

El asesinato del hermano de Kim Jong-un a plena luz del día en un aeropuerto es la punta de lanza de un documental en el que Ryan White investiga que hubo detrás de este atentado y exactamente cómo lograron estas dos chicas ejecutarlo.

Estreno el domingo en Movistar+

Todos los estrenos

Netflix

Filmin

'Entre nosotras' (viernes)

'Exhalación: vida y muerte de La Puríssima' (viernes)

'Gorgo' (viernes)

'Leading Ladies' (domingo)

'Lima Grita' (viernes)

'Nuevo orden' (viernes)

'Rescate en Marte' (viernes)

'Señor' (viernes)

'Wildland' (viernes)

HBO España

Movistar+

'Todo va a ir bien' (viernes)

'Asesinas' (domingo)

'Pasajero oculto' (viernes)

Disney+ (Todas el viernes)

Amazon Prime Video (todas el viernes)

'Leonardo'

'La granja de Clarkson'

'Latin Flow'

Otras plataformas

'Blindspotting' (domingo en Starzplay)

'Home before dark' T2 (viernes en Apple TV+)

Espinof recomienda

'Betty' Temporada 2

La sorpresa que supuso el año pasado 'Betty', la suerte de remix del universo de 'Skate Kitchen' se confirma en una temporada 2 más crepuscular (acorde a las primeras marejadas otoñales) pero con las mismas ganas de tratar sobre la vida, o al menos, el estilo de vida de este grupo de chicas patinadoras, que se enfrentan a nuevos retos en lo que van creciendo y asumiendo su propia madurez. Cada episodio sigue entrando como agua gracias a la frescura y autenticidad de Moselle.

Estreno el sábado en HBO | Recomendado por Albertini

'Open Windows'

Tal vez necesites más de un visionado para terminar de no entenderla, pero que me aspen si esto no es una hazaña rodada con la valentía e insensatez más imaginativas y ambiciosas que hayamos visto por aquí.

Poco importan las sobreexplicaciones innecesarias (principalmente porque tampoco aclaran demasiado) o que podría haber quedado en unos estupendos 70 minutos. Las ganas han podido a la prudencia y eso también se celebra.

En unos tiempos donde todos coincidían en los aciertos de ‘Black Mirror’, películas como ‘Open Windows’ mereció la atención que no le diste. Nunca es tarde. Y cuando la veas, pásate a ‘Colossal’.

Estreno el viernes en HBO | Recomendado por Kiko Vega | Crítica

Y más recomendaciones en Expediente Espinof

Y, como cada viernes, tenéis todo un menú degustación repleto de recomendaciones de todo tipo en nuestra Newsletter. En esta ocasión es Víctor el que nos ofrece grandes películas, series y otras movidas para apuntar en nuestra ya abultada pila de visionado.