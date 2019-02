Estrenos de cine: amistades imposibles, matrimonios en las últimas y superguerreros desatados

No sé vosotros, pero yo aún tengo la digestión de la cena de Nochebuena a medio hacer y, sin saber muy bien cómo, el mes de enero de 2019 ya ha pasado a la historia. Pero la angustia por ver cómo pasa el tiempo sin que prácticamente nos demos cuenta siempre puede diluirse gracias a una buena sesión de cine, y más aún cuando los estrenos de cartelera de este 1 de febrero traen bajo el brazo a una de las firmes candidatas a arrasar en la próxima ceremonia de entrega de los Óscar, dirigida por Peter Farrelly.

Además, la comedia española, el anime japonés más mítico, y el terror ochentero tienen su lugar con lo nuevo de Silvia Abril y Jordi Sánchez, la última película de la eterna saga 'Dragon Ball' y el nuevo proyecto de los creadores de la genial 'Turbo Kid'. Como suele decirse, en la variedad está el gusto.

'Green Book' (2018)

A favor: Su maravillosa dirección, su sensibilidad, su delicadeza, su comedia amable, su magnífico tratamiento de personajes o las colosales interpretaciones de Viggo Mortensen y Mahershala Ali son elementos que, aunque cueste creerlo, quedan a la sombra de un guión soberbio y emotivo que equilibra a la perfección su vis narrativa y su lectura sobre el racismo y la conciencia de clase.

En contra: Algunas criticadas inconsistencias respecto a la historia real y las polémicas absurdas que están rodeando a la película y desviando el foco de atención de su inmensa calidad.

Crítica en Espinof: 'Green Book': una pequeña joya con dos actores en estado de gracia

'Bajo el mismo techo' (2019)

A favor: Si comulgas con el tipo de sentido del humor que ofrece la película y tienes algún tipo de predilección por Silvia Abril y Jordi Sánchez, no hay duda de que 'Bajo el mismo techo' está hecha para ti.

En contra: Si, como es mi caso, este corte de comedias se te atraganta, ya puedes huir de ella como si del mismísimo diablo se tratase antes de que te provoque urticaria. Que exista 'La guerra de los Rose'.

'Dragon Ball Super: Broly' ('Doragon bôru chô: Burorî', 2019)

A favor: Los fans más fieles al eterno anime de Akira Toriyama encontrarán en 'Dragon Ball Super: Broly' un auténtico festival de acción y referencias al complejo universo de Goku y compañía, además de una nueva aventura tan divertida como, por momentos, solemne.

En contra: Como lleves desconectado una larga temporada del universo 'Dragon Ball', prepárate para enterarte de la misa la mitad, porque la película tampoco se preocupa en absoluto de hacerle las cosas más fáciles a los recién llegados.

Crítica en Espinof: 'Dragon Ball Super: Broly' es un buen pasatiempo para fans de la saga, pese a los excesos del combate final

'Todos a una' ('Chacun por touts', 2018)

A favor: 'Todos a una' promete una nueva feel good movie a la francesa, y ya sabemos lo bien que se le da a los cineastas galos este tipo de cine. Parece que su tono está lo suficientemente balanceado para que no chirríe al abusar del humor o del melodrama más forzado.

En contra: Más allá de alguna sorpresa puntual, nada más ver su tráiler queda claro los derroteros que va a ir tomando la historia en cada punto de inflexión de su trama.

'Verano del 84' ('Summer of 84', 2018)

A favor: 'Verano del 84' supone el regreso del trío de canadienses que nos regaló 'Turbo Kid' hace unos años, lo cual es suficiente motivo de celebración. La cinta promete derrochar el estilo típico de las producciones juveniles de los años 80 con un toque de terror de lo más interesante.

En contra: Las interpretaciones y todo lo relacionado con la construcción de personajes son un gran palo en la rueda que puede amargar el visionado.

'Mug' ('Twarz', 2018)

A favor: Malgorzata Szumowska promete volver a regalarnos un filme único tras notables obras como 'Cuerpo' o 'Amarás al prójimo'. La atmósfera del filme, así como su ambientación y el equilibrio entre drama y comedia lo sitúan como una de las propuestas más interesantes y peculiares de la semana.

En contra: Puede que en algún momento, la voluntad más estrambótica de 'Mug' termine jugándole a la contra.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'La casa de Jack'. Este escalofriante autorretrato del propio Lars Von Trier es, a su vez, y bajo mi punto de vista, su mejor película. Un auténtico descenso a los infiernos en el que el danés decide guardar el poco filtro que le quedaba para dar rienda suelta a sus instintos más demenciales con un humor negro como el carbón; brindándonos algunas de las secuencias más salvajes que nos ha dado su cine, sin olvidar su cariz reflexivo y casi poético. Una delicia no apta para todos los estómagos, pero que bien merece el valor y el esfuerzo que puede costarle a más de uno enfrentarse a ella.

Kiko Vega: 'Abducted in Plain Sight’: Netflix se está convirtiendo por méritos propios en la nueva casa de los horrores. Si las conversaciones con Ted Bundy han puesto patas arriba las redes sociales 30 años después de su ejecución, el increíble caso de la familia Broberg pondrá a prueba tu fe en la familia y los valores que afianzan una relación de confianza. Y no cuento más porque es mejor que lo veas con tus propios ojos y, aún así, no te lo vas a creer. Uno de los documentales más angustiantes de los últimos años.

Mikel Zorrilla: ''Green Book'. Una de esas películas que hace que el espectador abandone la sala con una sonrisa. Eso lo consigue con un brillante guion que quizá no sea demasiado sutil pero que sabe exactamente lo que quiere y lo plantea de una forma impecable. Además, sus dos protagonistas bordan sus personajes y realmente te crees esa improbable amistad que surge entre ellos.

Os recordamos que también podéis ver nuestras recomendaciones de la semana pasada y de la anterior, por si alguna de nuestras seleccionadas no llega a los cines de vuestra localidad o queréis alguna otra alternativa.