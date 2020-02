Estrenos de cine: antiheroínas empoderadas, escándalos periodísticos y dilemas existenciales

¿Tensos con la inminente ceremonia de los Óscar 2020? ¿Habéis hecho ya vuestras quinielas? ¿Tenéis la despensa llenas de provisiones para pasar la madrugada del domingo al lunes? Entonces os habéis merecido una buena escapada a vuestro cine de cabecera, donde podréis disfrutar de un nuevo surtido de estrenos, encabezados por las 'Aves de presa' de Harley Quinn y compañía.

Pero las heroínas de DC no llegan solas. Junto a ellas, una nominada a tres premios Óscar protagonizada por Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman; el último y hermoso trabajo de Terrence Malick, un delirio en 16mm del inimitable Joe Begos y un buen puñado de ofertas internacionales que no olvidan a los más pequeños de la casa.

'Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)' ('Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)', 2020)

A favor: El ritmo insaciable de la película, que hace más llevadero el visionado y logrará entretener a buena parte del respetable. Su colorido y libre diseño de producción. La Cazadora de Mary Elizabeth Winstead. Algunas set-pieces particularmente inspiradas.

En contra: El modo en que 'Aves de presa' diluye todo su potencial intentando contentar a todo el mundo. Ni rastro hay de su calificación "R", de esa violencia que cabría esperar de ella ni de la comicidad de un sentido del humor más facilón que ácido. El tratamiento de sus personajes es prácticamente nulo. Su caótica narrativa y lo sobrecargado de un estilo que no deja de intentar seguir los pasos de 'Deadpool'.

Crítica en Espinof: 'Aves de presa': la película de Harley Quinn no revoluciona el Universo DC pero cumple como entretenimiento

'El escándalo (Bombshell)' ('Bombshell', 2019)

A favor: Las nominaciones al Óscar a la mejor actriz principal —Theron— y secundaria —Robbie— son un buen indicativo de que estamos ante un largometraje impulsado por su inspirado reparto. Su inteligente y dinámica narrativa está a la altura de su trascendencia como retrato de los orígenes del movimiento #MeToo.

En contra: Su discurso no es que sea especialmente sutil. El desarrollo del conflicto peca de simple y superficial.

'Vida oculta' ('A Hidden Life', 2019)

A favor: Sobre todo, y como suele ser habitual cuando hablamos de Terrence Malick, el hermoso tratamiento visual de la película, con una fotografía de Jörg Widmer que quita el aliento. Su primer acto, particularmente inspirado y potenciado por su igualmente acertado reparto.

En contra: Narrativamente, 'Vida oculta' es la antítesis de su apuesta visual. Tres larguísimas horas en las que Malick se pierde entre reiteraciones y un ritmo especialmente plomizo.

Crítica en Espinof: 'Vida oculta': Terrence Malick vuelve con una excesiva inmersión sensorial sobre voluntad y moral

Y además...

'Una misión de locos' ('Le lion', 2019)

Los amantes de la comedia francesa tienen una cita con Danny Boon en lo último del director Ludovic Colbeau-Justin.

'Sólo nos queda bailar' ('Da cven vicekvet', 2019)

Levan Akin escribe y dirige este hermoso y brillante drama romántico en el que la danza tiene un peso específico.

Crítica en Espinof: ‘Solo nos queda bailar’: un conmovedor y prodigioso drama iniciático que explora el amor y la danza

'Bliss' (2019)

Joe Begos saca su lado más auteur y nos regala la obra de terror más punk y redonda de su filmografía —en glorioso 16mm—.

Crítica en Espinof: 'Bliss': Joe Begos presenta la película de terror más redonda de su carrera

'Zibila y el poder de las rayas' ('Zibilla ou la vie zébrée', 2019)

Isabelle Favez dirige este encantador mediometraje animado dirigido a los más pequeños de la casa.

'La Patrulla canina: Rescate a toda velocidad' ('Paw Patrol: Ready, Race, Rescue!', 2019)

Desde Canadá, la 'Patrulla Canina' vuelve al rescate con una nueva cinta de animación 3D, no demasiado inspirada...

'Lur y Amets' ('Lur eta Amets', 2019)

Cierra los estrenos semanales otra producción infantil, esta vez nacional, dirigida por Imanol Zinkunegi, Joseba Ponce.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Kiko Vega: 'Diamantes en bruto'. Darius Khondji y el ritmo de la edición elevan por encima de la media lo nuevo de los Safdie. El ritmo no les ha faltado nunca, por supuesto. Y por si fuera poco, Martin Scorsese aparece como productor ejecutivo de una cinta tan deudora como de su cine como 'Joker', solo que molestándose en trabajar la propuesta y no quedarse en las apariencias. Por desgracia, como en todo lo que he visto suyo, una extraña fuerza invisible me mantiene más alejado de su corazón de lo que realmente me gustaría. Al final uno corre el riesgo de quedarse tan lejos como esas lentes y teleobjetivos con las que gustan encimar a sus personajes desde la distancia.

Jorge Loser: 'Bliss'. 70 minutos de performance exploitation, llena de neones, explosiones multicolor y el vampirismo tratado como una conexión de resaca en la mejor película de Joe Begos, que propone una ópera underground de heavy rock, neon y psicodelia que hace que pensemos en 'Mandy' (2018), aunque sus intenciones están más cerca de las pesadillas urbanas sobre la adicción de Frank Henenlooter y los exabruptos punk de Street Trash (1987).

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas que recomendamos la semana pasada y la anterior. ¡Buen cine a todos!