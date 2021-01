Todos los estrenos de HBO en febrero 2021: 'Confinados', 'Vitals', vuelven 'Snowfall', John Oliver y más

Últimos días de enero y en lo que vemos a ver si febrero nos da una tregua con sus 28 días, seguimos repasando las series, películas y documentales que llegan a las diferentes plataformas de streaming. Después de repasar las de Netflix, Movistar+ y Disney+ llega el momento de HBO España.

Un mes bastante tranquilo en cuanto a ficción televisiva, en la que no hay apenas novedades. Pero sí que tenemos varios documentales muy interesantes, tanto en formato largometraje como en serie. Es el caso de 'Vitals' o 'The Lady and the Dale', que aterrizarán nada más llegar febrero con historias interesantes.

Series

'Vitals'

Docuserie de tres episodios que nos sumerge en el día a día de un hospital barcelonés durante los primeros meses de la pandemia. Fèlix Colomer dirige este documental retrata varias historias que veremos entrecruzarse en los pasillos y habitaciones del centro.

Estreno el 7 de febrero

'The Lady and the Dale'

Producida por los hermanos Duplass, Nick Cammilleri y Zackary Drucker nos cuentan a lo largo de cuatro episodios la historia real de una emprendedora que en plena crisis de petróleo allá por los setenta recorrió el país promocionando su revolucionario automóvil de tres ruedas: The Dale.

Estreno el 1 de febrero

Documentales

'Fake Famous'

Documental dirigido y escrito por Nick Bilton, ex reportero de The New York Times, que aborda un experimento social que intenta desentrañar qué hace falta para convertirse en influencers y hasta qué punto uno el serlo significa ser realmente famoso.

Estreno el 3 de febrero

'Fake Famous' (3/2)

'Black Art: The Absence of Light' (10/2)

Películas

'Confinados'

Doug Liman dirige esta película original protagonizada por Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor, que interpretan una pareja que decide separarse justo cuando se decreta el confinamiento obligatorio. La convivencia forzosa parece un reto, pero se revelará como algo sorprendente.

Estreno el 5 de febrero | Crítica

