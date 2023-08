Malas noticias para los fans de 'John Wick': la brutal cuarta película protagonizada por Keanu Reeves se queda sin edición física en España porque "no es viable económicamente"

Cualquier coleccionista español de películas en formato físico ya se lo estaba oliendo, pero nunca está de más tener esta triste certeza: la brutal 'John Wick 4' se queda sin edición física, pues la distribuidora Diamond Films ha recordado que no tiene previsto editar ninguna de sus películas en Dvd, Blu-ray o 4K Ultra HD, justificando esta decisión con que "no es viable económicamente".

La demanda es muy escasa

Lo cierto es que hace tiempo que ninguna película de Diamond Films se edita en formato físico en nuestro país, por lo que los único que nos faltaba era una explicación oficial por su parte. Al fin la tenemos, y esto es lo que dice:

Desde que empezamos nuestra actividad en España, apostamos por la creación y distribución de los DVD y Blu-Ray. Lamentablemente, la empresa encargada de la fabricación y logística cesó su actividad de manera permanente, debido a la poca demanda de estos productos, por lo que no tuvimos más remedio que dejar de editar nuestras películas en estos formatos.

Entendemos que todavía quedáis algunas coleccionistas que seguía apostando por el formato físico y agradecemos muchísimo que tengáis interés en conservarlo, pero esperamos que entendáis que la demanda es tan escasa, que su fabricación no es viable económicamente.

Que el mercado físico en España no pasa por su mejor momento es algo indiscutible. Lejos quedan los años de pujanza en los que había infinidad de compradores. Muchos de ellos fueron desapareciendo con el auge del streaming y algo me dice que tampoco ayuda demasiado a ser rentables la obsesión creada alrededor de las ofertas al 50%, muy habituales hace unos años y que rara vez se ven actualmente. Ahora parece que lo único que realmente vende son los steelbooks -y yo soy el primero en darles prioridad sobre las ediciones sencillas-.

Con todo, se siguen lanzando películas en nuestra país y hay distribuidoras como Reel One Entertainment que subsisten únicamente a base de las ventas en dvd y blu-ray, por lo que beneficios debería seguir dando. Quizá pocos y muy centrados en determinados títulos -no tengo la más mínima duda sobre las buenas ventas de 'John Wick 4', ¿pero y el resto de lanzamientos?-, por lo que uno puede entender que hayan apostado por otras vías de ingresos. ¿Cuáles? sospecho que la exclusividad que tienen los títulos de Diamond Films durante un tiempo con Prime Video cuando se lanzan en streaming debe ser más rentable que lo que podrían ganar sin ella y el extra del formato físico.

Obviamente, 'John Wick 4' no es el único título afectado -lo mismo sucederá con la reciente 'Háblame', la polarizante 'Beau tiene miedo' o la todavía pendiente de estreno 'El último viaje del Demeter'-, pero sí seguramente el más llamativo. Que no olvidemos todo el lío que hubo con la edición en formato físico de su primera entrega, la cual no apareció a la venta en nuestro país hasta este mismo 2023. Por cierto, esto también afectará a estrenos venideros, por lo que si 'John Wick 5' acaba por hacerse, podéis contar con que va a pasar lo mismo.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023