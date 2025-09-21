Es la mejor película bélica de los últimos años. Un extraordinario thriller de ciencia ficción que hoy puedes ver gratis en TV

Estamos cada vez más acostumbrados a que los tiempos de espera entre el estreno en cines y el lanzamiento en streaming se acorten al máximo. Sin embargo, es bastante menos habitual que apenas pase poco más de un año desde la llegada a las salas y su emisión en la televisión abierto, pero eso es justo lo que va a suceder hoy con 'Civil War', la mejor película bélica de los últimos años y también un extraordinario thriller de ciencia ficción.

Escrita y dirigida por Alex Garland, 'Civil War' se convirtió en la película más cara de la aclamada compañía A24, pero también en su segundo largometraje más taquillero -el número 1 pertenece a la oscarizada 'Todo a la vez en todas partes'-. En concreto, tuvo una recaudación mundial de 127,3 millones de dólares frente a un presupuesto de 50, una cifra poco destacable para otros estudios, pero que aquí supuso una apuesta más o menos arriesgada.

Pura tensión realista

Situada en un futuro cercano -aunque Garland se resiste en todo momento en situarla en ningún año concreto-, 'Civil War' que explora lo que supondría una guerra civil para el actual Estados Unidos. Algo que hace no tanto parecía un imposible total, pero que ya no suena tan rara teniendo en cuenta lo enfrentadas que están las posiciones entre las dos corrientes políticas dominantes.

Eso sí, Garland no tiene interés en convertir 'Civil War' en un simple sermón, siendo seguramente ese uno de los motivos para que la historia se cuente a través de un pequeño grupo de periodistas, pero ahí sí se busca algo parecido al concepto ideal de los mismos. Con eso de introduce un toque documental a la película que le sienta de fábula y le da una dosis extra de realismo.

Eso es algo que se traslada al acabado visual, donde Garland opta a menudo por un enfoque técnico más cercano por momentos a lo que uno entendería propio del fotoperiodismo que de una obra puramente narrativa. Algo me dice que todo eso es lo que llevó a que algunos acusasen a 'Civil War' de equidistante cuando eso es algo de lo que precisamente no adolece para nada.

Lo que sí creo que incluso lo más críticos con esta excelente película no podrán negar es su intachable gestión de la tensión. Eso es algo que se palpa en el ambiente en todo momento, pero además hay un puñado de escenas en la que todo se dispara y uno hasta llega a sentirlo en su propio cuerpo.

A esto último creo que también aporta lo suyo el gran trabajo del reparto en unos papeles que a priori tampoco se prestan demasiado al lucimiento personal. Desde la ascendente Cailee Spaeny hasta una Kirsten Dunst reivindicando de nuevo que tiene un rango interpretativo mayor de lo que muchos creen, todos aportan su granito de arena al resultado final

'Civil War' se emite esta noche en La 1 a partir de las 22:00 dentro del espacio La película de la semana. Posteriormente, es casi seguro que estará disponible unos días para ver totalmente gratis en RTVE Play, y tampoco es que tengáis otra alternativa, pues ahora mismo no está disponible en ninguna otra plataforma en España.

