Una de las mejores y más sorprendentes películas del año regresa con su versión definitiva. Un excelente thriller que ahora presenta su codiciado steelbook

El cine de terror nos ha regalado varias grandes películas en lo que llevamos de 2025. De hecho, hace bien poco se estrenaba en cines la estupenda 'Weapons', pero ahora toca centrarnos en un título que ya ha finalizado su recorrido en salas y ahora llega en formato físico para aquellos que quieran verla y oírla con la mayor calidad posible. Me refiero a 'Los pecadores'.

Este largometraje escrito y dirigido por Ryan Coogler fue un enorme bombazo en taquilla en Estados Unidos, hasta el punto de convertirse en la segunda película de terror de la historia más taquillera en ese país. Fuera no funcionó igual de bien, y es una pena, ya que se trata de una excelente mezcla de géneros en donde la importancia de la música resulta capital. Por ello, no queda otra que celebrar la inclusión en el UHD de una pista Dolby Atmos tanto para el audio en su versión original en inglés como para el doblaje en castellano -ojo, que en el blu-ray el doblaje pasa a estar disponible solamente en Dolby Digital 5.1-.

Y es que Warner ha realizado una edición sencillamente impecable tanto en lo referente a la calidad de imagen como a la potencia del sonido. Ahí es imposible ponerle pegas a 'Los pecadores', que llega tanto en una edición en steelbook por 34,95 euros que está ya prácticamente agotada en todos los comercios como en una versión más sencilla en UHD por 26,95 euros donde se pierde la caja metálica y se obtiene además un diseño diferente. Eso sí, ahora vamos a centrarnos en el steelbook que Arvi nos ha cedido para hacer un repaso del mismo a continuación.

El steelbook

Para la ocasión se ha optado por un diseño basado en uno de los carteles que se lanzaron durante la campaña promocional -eso sí, el póster final ha quedado reservado para la edición sencilla-. Muy elegante apoyándose en el uso de los colores negro y rojo, pero lo que termina de darle un toque de distinción es el empleo del relieve en la parte frontal para el título de la película.

Añado varias imágenes de la parte exterior del steelbook para que podáis apreciar mejor los detalles, en especial todo lo que comentaba antes sobre el uso del relieve en el título.

Para la parte interior se ha optado por la imagen de un plano de la película centrada en los hermanos interpretados por Michael B. Jordan. Sencillo pero muy eficaz.

Por último, me gustaría poner un pega al diseño de los discos, ya que es cierto que la imagen seleccionada casa muy bien con la película, pero creo que es un error usar la misma tanto para el blu-ray como para el UHD. A cambio, justo es reconocer que se agradece que el título en español aparezca destacado bien en grande, algo que no siempre sucede.

Los contenidos adicionales

La edición en caja metálica de 'Los pecadores' incluye los mismos extras que la edición sencilla en UHD. Estos a su vez podrían dividirse en dos bloques diferentes, el primero piezas documentales alrededor de la realización de la película y el segundo centrado en una selección de escenas eliminadas. Es cierto que se echa en falta un audiocomentario siendo un proyecto tan personal para Coogler, pero lo que hay merece la pena:

'Bailando con el diablo: El making of de Los Pecadores' (32:39) es un interesante cómo se hizo que repasa de forma somera diferentes aspectos de la película, desde sus orígenes por la relación de su director con su tío hasta cómo fue evolucionando -Coogler escribió el guion en apenas un par de meses-. Sí que se echa en falta que profundice algo más en diferentes temas, pero ahí es donde entras las otras featurettes a modo de ampliación.

(32:39) es un interesante cómo se hizo que repasa de forma somera diferentes aspectos de la película, desde sus orígenes por la relación de su director con su tío hasta cómo fue evolucionando -Coogler escribió el guion en apenas un par de meses-. Sí que se echa en falta que profundice algo más en diferentes temas, pero ahí es donde entras las otras featurettes a modo de ampliación. 'Blues en la noche: La música de Los Pecadores' (13:47) centrándose en la vital importancia de la música y detallando además cómo Ludwig Göransson cambió por completo el proceso que suele utilizar. 'Convertirse en los gemelos Smokestack' (10:47) se centra en la aportación de Michael B. Jordan y en su forma de abordar la creación de los dos protagonistas, mientras que 'Espíritus del sur profundo' (8:00) incide de forma algo superficial en la importancia del vudú, contando para ello con la profesora Yvonne Chireau. Por último, 'El precio del pecado' (10:53) es una parada obligada para los amantes de los vampiros -podéis verlo online aquí-, pues es aquí donde se habla tanto de sus diseños como de la forma de reflejar en imágenes sus acciones.

En resumidas cuentas

Una muy buena edición para una de las mejores películas de lo que llevamos de año. Es verdad que podría haberse redondeado aún más con un audiocomentario en el que Coogler detallase realmente a fondo lo que ha supuesto 'Los pecadores' para él, pero a cambio hay extras claramente por encima de la media de los últimos años y en el apartado audiovisual se merece las ansiadas cinco estrellas.

