La película de ciencia ficción que rompe récords en streaming. Número 1 en 99 países y ha destronado al último thriller de Brad Pitt y George Clooney

A veces puede dar la sensación de que las únicas películas que arrasan en streaming son de Netflix, algo hasta cierto punto lógico por tratarse de la plataforma número 1. Sin embargo, también hay grandes éxitos en otros servicios de streaming, y hoy toca hablaros del caso más reciente, ya que 'El abismo secreto' ha conseguido el mejor estreno de toda la historia de Apple TV+.

La película de ciencia ficción protagonizada por Anya Taylor-Joy y Miles Teller ha logrado alcanzar el número 1 de la plataforma en la friolera de 99 países, pero es que además ha destronado a 'Wolfs', el thriller protagonizado por Brad Pitt y George Clooney, para conseguir el mejor estreno hasta ahora en Apple TV+.

Un gran éxito

Ahí es verdad que todo suena más atronador de lo que es realmente, ya que 'Wolfs' se estrenó el pasado mes de septiembre, por lo que es posible que simplemente Apple TV+ vaya ganando usuarios y eso haga que sus posibilidades de récords se disparen. Y es que además tampoco tenemos datos de audiencia concretos, por lo que no nos queda otra que aceptar la información que proporciona la propia compañía.

Sí es verdad que ofrecen un detalle llamativo: el estreno de 'El abismo secreto' hizo que el número de visionados en Apple TV+ creciera un 80% con respecto al mismo periodo de la semana pasada. En el caso de 'Wolfs', ese aumento se limitó al 30%, por lo que sí parece haber un cambio considerable.

'El abismo secreto' es una película que mezcla ciencia ficción, terror, acción y romance en la que seguimos a Levi y Drasa, dos agentes de élite que tienen que vigilar dos torres de vigilancia situados en un lados opuestos de un desfiladero. Han recibido órdenes de no contactar con nadie, pero pronto empiezan a comunicarse entre sí. El vínculo entre ellos va estrechándose a medida que van descubriendo el oscuro secreto que esconde ese desfiladero...

Por el momento no existen planes para hacer 'El abismo secreto 2', pero no son pocos los fans de la primera entrega que tienen esperanzas en que se haga. El éxito de la película dirigida por Scott Derrickson ('Doctor Strange') invita a pensar en esa posibilidad, aunque es cierto que su final no deja mucho pie a ello.

