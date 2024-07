El público dicta sentencia sobre 'Twisters' y afirma que es una de las mejores películas del año. Sólo hay 11 que superan al espectáculo de catástrofes con Glen Powell y Daisy Edgar-Jones

Nadie esperaba que 'Twisters' fuese a funcionar tan bien durante su primera semana en cines, pero pronto llega ese ciclón llamado 'Deadpool y Lobezno' que amenaza con hundir al espectáculo de catástrofes protagonizado por Glen Powell y Daisy Edgar-Jones. Eso sí, a su favor tiene que ha gustado mucho al público, hasta el punto de que solamente 11 películas han conseguido una puntuación mejor en Cinemascore en lo que llevamos de año.

Las mejores películas de 2024 según los espectadores de Estados Unidos

En concreto, 'Twisters' ha conseguido una A- en Cinemascore, una valoración bastante alta, ya que solamente hay dos por encima. De hecho, es la misma que consiguió en su momento la película original protagonizada por Bill Paxton y Helen Hunt en 1996. Buena señal, ya que 'Twister' aguantó muy bien en taquilla y se despidió de los cines con unos ingresos de 494 millones de dólares.

En lo referente a lo que llevamos de año, hay tres largometrajes que han conseguido la preciada A+, la valoración más alta posible. Eso sí, todos ellos son cine con un claro toque religioso, por lo que es posible que simplemente fueron a verlos aquellos espectadores que ya tenían bastante claro que iban a quedar encantados con dichos títulos: 'Ordinary Angels', 'Un héroe anónimo' y 'Sound of Hope: The Story of Possum Trot'.

Por su parte, con una A tenemos ocho películas: 'Bob Marley: One Love', 'Dune: Parte 2', 'Arthur', 'Spy X Family Código: Blanco', 'Amigos imaginarios', 'Sight', 'Del revés 2' y 'Gru 4. Mi villano favorito'. De entre todas ellas, la más comparable a 'Twisters' sería la impresionante película de ciencia ficción de Denis Villeneuve que hasta hace bien poco seguía siendo la más taquillera del año.

Por último, no me olvido de que hay otros títulos que empatan con 'Twisters' con una A-: 'Kung Fu Panda 4', 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', 'El ministerio de la guerra sucia', 'El especialista', 'Bad Boys: Ride or Die' y 'Fly Me to the Moon'.

Obviamente, esto no representa la opinión de todos los espectadores, ya que se centra en una parte del público que fue a verla a los cines norteamericanos durante el día de su estreno. Sin embargo, a mí me parece bastante curioso y por eso suelo aprovechar la oportunidad para ver cómo han reaccionado ante ciertos títulos.

