Por qué 'Bala perdida' es la película menos personal de Darren Aronofsky: "Parece una de Guy Ritchie de los años 90"

Darren Aronofsky llegó a ser uno de los directores americanos más reputados en su momento, pero justo es reconocer que el cénit de su prestigio hace bastante tiempo que quedó atrás. El cineasta ahora vuelve con 'Bala perdida', un thriller que a priori parece pensado para el lucimiento personal de Austin Butler y que se estrena en España el viernes 10 de octubre.

Como era de esperar, Alejandro G. Calvo no iba a dejar pasar la oportunidad de dedicarle una nueva entrega de La crítica de Álex para hablarnos sobre el nuevo trabajo del autor de 'Réquiem por un sueño'. Eso sí, él dicta sentencia pronto al afirma que "es la película menos Darren Aronofsky de todas" y que "parece un Guy Ritchie de los años 90, con lo cual llega vieja".

"Es un poco decepcionante"

Alejandro destaca que todo lo que propone la película "se lleva un poco a una comedia que no tiene mucha gracia. Es un poco decepcionante". Eso sí, destaca que visualmente "está tratado maravillosamente por la cámara de Aronofsky, en la onda de Spike Lee y de Scorsese en sus usos de Nueva York como escenario de rodaje".

Además, Alejandro aclara que "la primera media hora de la peli a mí me funciona súper bien", pero que "a la media hora aparece Bad Bunny y la peli empieza a hacer así y se va". Ahí quiere destacar que "a mí Bad Bunny me flipa, O sea a mí Bad Bunny me parece músico más estratosférico y me encanta, pero no es actor".

Para Alejandro, 'Bala perdida' va de más a mucho menos, ya que "la segunda media hora es floja y la última media hora es una pérdida de tiempo", siendo evidente que no ha quedado demasiado satisfecho con lo nuevo de Aronofsky.

