La sala de cine más rentable de Barcelona es un sitio de culto al séptimo arte galardonado como el mejor cine europeo

El anuario de 2025 de SGAE ha revelado datos de interés de la exhibición cinematográfica en España. Pese a que Madrid se alzaba como la comunidad con más entradas vendidas y una mayor media de espectadores, Cataluña quedaba la segunda y no muy alejada en muchos datos, con 13.186.136 entradas vendidas y suponiendo un 17,9% de la media estatal.

Dentro de la exhibición catalana, entre las pantallas con mayor recaudación se erige vitoriosa la sala del Phenomena. Hoy el único cine monopantalla que puede plantarle cara a los multicines en España. La sala contó en 2024 con 114.534 espectadores y una recaudación de 1.122.992 euros, ganando incluso a salas de populares cines franquicia en la ciudad, fuera pequeñas como Renoir o Verdi, o grandes como Yelmo.

Este poder de convocatoria lo han conseguido en gran medida por saber crear un espíritu de comunidad. Localizado en la calle Sant Antoni Maria Claret 168 e inaugurado en 2014 después de cuatro años como iniciativa en otras salas, Phenomena no es un cine comercial al uso. Su pantalla de 15 metros de ancho es una de las más grandes de España, y cuenta con proyectores 4K, de 35mm y 70mm de película. Este último es toda una rareza, presente solo en otras dos salas en todo el país.

La programación es una de sus principales claves. Naciendo con un gusto por las dobles sesiones, su cartelera incluye grandes estrenos pero también clásicos queridos y películas de culto. Sus sesiones a menudo incluyen la presencia de integrantes de la película, invitando al debate y a las preguntas. Entre sus iniciativas se encuentra el Club Phenomena, que además de descuentos en las entradas tiene como incentivo sorteos de proyecciones exclusivas o descuentos en el festival de Sitges.

Todo esto le ha ayudado a crear una ferviente legión de fieles, pero fuera de ese grupo está empezando a ser reconocido en otras partes. El pasado agosto fue galardonado con el Premio Carlo Lizziani 2025 a la Mejor Sala Europea por la asoaciación cinematográfica italiana ANAC, dado a aquellos que "con tenacidad y visión cultural han sabido defender y promover el cine de autor y de calidad".

En todo este tiempo el Phenomena ha logrado cultivar éxito sin alejarse demasiado de su promesa original. "Quiero proteger la singularidad de Phenomena, que sea especial y no algo industrializado", decía Nacho Cerdá, fundador, en una entrevista al compañero Mikel Zorrilla en 2013. Y parece que aún no está todo por contar, el pasado septiembre cerraron sus puertas con la promesa de reabrir en 2026, se espera que tras una remodelación técnica, y en lo que prometen como una nueva era.

Imágenes: Phenomena Experience

En Espinof | ¿Dónde tendría lugar una reunión sobre el fin del mundo? La mejor serie de ciencia ficción del año dice que en Bilbao

En Espinof | Las 15 mejores películas de 2025 (por ahora)