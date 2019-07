'Spider-Man: Lejos de casa': 17 homenajes y referencias para exprimir a fondo la nueva aventura de Marvel

Una de las especialidades de Marvel son los guiños que introduce en sus películas, una forma de dar a los fans algo más con lo que entretenerse y también una buena excusa para que algunos de ellos pasen otra vez por taquilla.

‘Spider-Man: Lejos de casa’ no es una excepción y en Espinof hemos encontrado 17 homenajes o referencias con los que podréis exprimir a fondo la nueva aventura del trepamuros. Al hacer este repaso es inevitable entrar en spoilers, por lo que quizá sea mejor que no sigáis leyendo si todavía no os habéis podido acercar a vuestro cine más cercano.

B.F.P.

El Tío Ben forma parte esencial del universo del trepamuros, pero en esta nueva versión ha brillado por su ausencia. En ‘Lejos de Casa’ se hace un pequeño guiño al personaje incluyendo las iniciales B.F.P. en la maleta de Peter, ya que Benjamin Franklin Parker es su nombre completo en los cómics.

El nombre de los universos

Mysterio acaba siendo un impostor que no proviene de un universo alternativo, pero los guionistas de ‘Spider-Man: Lejos de casa’ fueron especialmente cuidadosos eligiendo los nombres para disparar las teorías de los fans.

La Tierra 616 en la que Mysterio dicen que viven los superhéroes del universo de Marvel también son el escenario central de los personajes de los cómics, mientras que la Tierra 833 es el hogar de Spider-UK, una versión alternativa del trepamuros. Un buen guiño teniendo en cuenta que aquí está de viaje por Europa.

Bonesaw McGraw y Crusher Hogan

Un pequeño guiño al mundo de la lucha libre cuando Happy Hogan avisa a Peter de que Nick Fury quiere hablar con él. En concreto vemos un flyer publicitario del combate entre Bonesaw McGraw, el personaje interpretado por Randy Savage en la primera aventura del trepamuros dirigida por Sam Raimi, y Crusher Hogan, el luchador contra el que Peter pelea en los cómics.

Dimitri

Una de las personas que trabaja con Nick Fury es presentado únicamente con el nombre de Dimitri. No hace gran cosa en la película, pero en los cómics hay un Dimitri muy importante, ya que es el nombre de pila del personaje que se convierte en el Camaleón. Ya se ha empezado a hablar de la posible aparición del grupo de villanos de Los Seis Siniestros del que forma parte, así que no os sorprendáis si volvemos a verlo.

10 de agosto

En el pasaporte de Peter se ve que su cumpleaños es el 10 de agosto, una fecha que no se ha elegido al azar, ya que el primer cómic del trepamuros se publicó ese mismo día de 1962.

William Ginter Riva



Una curiosa decisión de continuidad. Peter Billingsley ya interpretó a este personaje en ‘Iron Man’, donde era incapaz de replicar la tecnología de Tony Stark y aquí se ha convertido en uno de los lacayos de Mysterio.

J. Jonah Jameson

La gran sorpresa de la película. Durante la primera escena post-créditos reaparece el mítico director del Daily Bugle para desvelar la “verdad” sobre Spider-Man, pero es que además interpretando al personaje tenemos a J.K. Simmons, el mismo actor elegido en su momento por Sam Raimi para las tres películas que realizó sobre el trepamuros.

Los Elementales

En la película acaban siendo uno de los detalles más logrados del fraude orquestado por Mysterio, pero criaturas como Hydro-Man o Molten Man sí que fueron villanos del universo de Spider-Man en los cómics.

Además, hay algunos guiños a sus orígenes como que Flash llegue a mencionar el nombre de Morris Bench, el alter ego de Hydro Man en los cómics como que en cierto momento veamos un bote ASM 212, dándose la coincidencia de que la primera aparición de Hydro-Man fue en número 212 de Amazing Spider-Man.

Los trajes de Spider-Man

Podemos ver varios de los trajes vistos en ‘Homecoming’, pero es más llamativo que el traje negro que le prepara el equipo de Fury huele a referencia al traje en blanco y negro usado por Spider-Man Noir en los cómics y que pudimos ver en ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ con la voz de Nicolas Cage.

S.W.O.R.D.

En la última escena post-créditos descubrimos que un dúo de skrulls -Talos y su esposa-, personajes introducidos en ‘Capitana Marvel’, se estaban haciendo pasar por Nick Fury y Maria Hill. Lo que podía ser el arranque de una adaptación del arco Invasión Secreta de los cómics pronto toma otro giro: Fury está en el espacio y parece que preparando S.W.O.R.D., una nueva agencia que vendría a ser el equivalente a S.H.I.E.L.D. pero orientado a todo lo que sucede en el universo y no solamente en la Tierra.

¿‘Los 4 fantásticos'?

En la parte final de la película vemos una curiosa señal en la torre en construcción de Los Vengadores. En concreto, se puede leer “No podemos esperar para enseñaros lo que viene después” acompañado de “1>2>3>?”. Podría ser una referencia a las fases de Marvel, pero seguro que la compañía ya asumía que podíamos verlo como una posible referencia a ‘Los 4 fantásticos’ ahora que ha recuperado los derechos de los personajes.

El romance de Betty y Ned

No está para nada confirmado que el personaje de Ned, el mejor amigo de Spider-Man, tenga alguna vinculación con Ned Leeds, quien en los cómics se convertía en el Duende Verde y llegó a casarse con Betty Brant, quien mantiene un breve idilio con Ned en la película.

Homenaje autores del cómic

Brian Michael Bendis

‘Spider-Man: Lejos de casa’ también se acuerda de algunos autores del cómic que han jugado un papel esencial en la historia del trepamuros, ya que nombres que aparecen en la película como Berdisio, Slotto o Michelinio pueden sonar aleatorios, pero en realidad hacen función a Brian Michael Bendis, Dan Slott y David Michelinie.

La voz de Edith

Tony dejó una importante pieza de inteligencia artificial en forma de gafas para Tony, una especie de variante de Jarvis. La peculiaridad es que le presta voz Jennifer Connelly, mujer en la vida real de Paul Bettany, a quien oíamos cuando hablaba Jarvis.

La caída de MJ

Uno de los momentos más icónicos del cómic es la caída de Gewn Stacy que provoca su muerte. Ya vimos esa escena en ‘The Amazing Spider-Man 2’. Aquí la película homenajea ese momento a su manera, ya que durante una de las ilusiones de Mysterio vemos cómo lanza a MJ al vacío...

El selfie

Durante su paseo para recoger a MJ, Spider-Man se toma un selfie haciendo un guiño al popular videojuego de Playstation 4 que incluye esa posibilidad en cualquier momento. Incluso adopta la misma pose haciendo un gesto de la paz.

La matrícula TASM 143

En el puente puede verse la matrícula de un coche que dice TASM 143, en esa entrega del cómic The Amazing Spider-Man era también cuando Peter y Mary Jane se besaban por primera vez.