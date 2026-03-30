'Torrente Presidente' supera los 20 millones en cines y ya solamente hay 10 películas españolas más taquilleras en toda la historia que la de Santiago Segura

El fulgurante éxito de 'Torrente Presidente' ha llevado a que la película de Santiago Segura incluso logra superar en nuestro país a un fenómeno mundial como el de 'Proyecto Salvación'. Eso tiene otra recompensa adicional, pues ya ha superado la barrera de los 20 millones de euros recaudados y está a punto de entrar en el top 10 histórico del cine español.

Para ser más exactos, 'Torrente Presidente' acumula ya 20,3 millones de euros, lo que la sitúa como la undécima película española más taquillera de todos los tiempos en nuestro país. Para lograr entrar en el Top 10 solamente tiene que superar los 21,33 millones que hizo 'Perfectos desconocidos', algo que logrará a lo largo de esta semana.

Cuál podría ser el techo para 'Torrente Presidente'

Una vez superada la película de Álex de la Iglesia, el siguiente objetivo principal será superar los 22,14 millones de euros de 'Torrente 2: Misión en Marbella' para convertirse en la película más taquillera de la saga. Nadie duda ya de que lo logrará, estando menos claro qué posición acabará ocupando en el top histórico del cine español.

A priori, lo más probable es que llegue al cuarto lugar, ocupado actualmente por 'Los otros' con 27,25 millones de euros en los cines españoles. Luego hay ya un salto muy grande hasta los 36,14 millones de 'Ocho apellidos catalanes', una cantidad que parece fuera del alcance de 'Torrente Presidente'.

Donde sí es más probable que 'Torrente Presidente' se quede fuera del top 10 es en el de las películas españolas que más entradas vendieron en nuestro país. Para lograrlo necesita superar los 4.371.624 tickets que se vendieron para ver 'No desearás al vecino del quinto' en 1970, pues aún hoy ocupa el décimo puesto. Ahora mismo, la película de Santiago Segura ha superado los 2.800.000 tickets, por lo que todavía le queda mucho por delante.

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