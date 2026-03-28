'Torrente Presidente' agranda el histórico récord de Santiago Segura en taquilla que está fuera de alcance de cualquier otro director español

El tremendo bombazo que está siendo 'Torrente Presidente' en taquilla la ha convertido ya en la película española más taquillera desde 2018. Curiosamente, fue justo en 2019 cuando Santiago Segura inició una racha sencillamente imbatible en taquilla, pues desde entonces solamente hay uno en el que la película española con mayor recaudación en los cines españoles lleva la firma de otro director.

Santiago Segura es sencillamente imbatible

Este prolongado éxito de Segura se debe principalmente a la saga 'Padre no hay más que uno', pues sus cinco entregas lideraron la taquilla española cada año. La primera parte en 2019 con 14,24 millones de euros, la segunda en 2020 con 12,93 millones, la tercera en 2022 con 15,6 millones, la cuarta en 2024 con 13,44 millones y la quinta el año pasado con 13,40. Mucho me extrañaría que Segura no acabe haciendo más entregas.

Además, Segura también lideró la taquilla en 2021 con 'A todo tren. Destino Asturias' y sus 8,49 millones de euros, mientras que en 2026 haría falta un milagro para que alguna película española de lo que resta de año llegue hasta los 18,3 millones de euros que tiene 'Torrente Presidente' en sus dos primeras semanas. Y esa cifra todavía va a crecer más.

El único año que Segura fue superado en taquilla fue en 2023, y no por falta de una película suya, pues lanzó 'Vacaciones de verano', que no fue nada mal en taquilla al acumular unos ingresos por valor de 7,34 millones de euros. No obstante, esa cantidad solamente le permitió alcanzar el tercer puesto, quedando por detrás de los 13,07 millones de 'Ocho apellidos marroquís' y los 11,91 millones de 'Campeonex'.

Este idilio de Segura con los espectadores españoles tampoco es nuevo, pues 'Torrente, el brazo tonto de la ley' ya fue la película española más taquillera en los cines de nuestro país 1998, 'Torrente 3: El protector' en 2005 y 'Torrente 4: Lethal Crisis' en 2011. En 2001 no logró con 'Torrente 2: Misión en Marbella' ante el empuje de 'Los otros', mientras que 'Torrente 5: Operación Eurovegas' se vio sobrepasada por el fenómeno de 'Ocho apellidos vascos' en 2014.

Eso supone que Segura ha estrenado como director la película española más taquilleras en nuestras salas en 10 ocasiones. Un récord sencillamente inalcanzable para cualquier otro realizador, pues, por ejemplo, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Emilio Martínez-Lázaro y Álex de La Iglesia solamente lo han conseguido en tres ocasiones desde 1998, año del estreno de la primera Torrente.

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