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Santiago Segura también se merienda a Ryan Gosling. 'Torrente Presidente' sigue arrasando en taquilla y frena a 'Proyecto Salvación'

'Proyecto Salvación' arranca con fuerza, pero no logra destronar a 'Torrente Presidente'

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Mikel Zorrilla

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Santiago Segura ya aplastó hace unos días a Pedro Almodóvar y este fin de semana también se ha merendado a Ryan Gosling. Y es que el enorme éxito que está consiguiendo 'Torrente Presidente' ha hecho que mantenga el número 1 en los cines españoles pese al tremendo empuje mostrado por 'Proyecto Salvación'.

En realidad salen ganando las dos

Por ponerlo en cifras, 'Torrente Presidente' ha sumado el equivalente a 3,2 millones de dólares -la cifra está en esa moneda porque viene dada por Deadline- durante el fin de semana del 27 al 29 de marzo de 2026. Por su parte, la estupenda 'Proyecto Salvación' ha tenido un gran arranque sumando 2,3 millones de dólares, pero no ha sido suficiente para llegar a lo más alto.

Pese a haberse tenido que conformar con la segunda posición, 'Proyecto Salvación' ha demostrado también aquí porque batió varios récords de taquilla durante el fin de semana de su estreno en Estados Unidos. De hecho, su recaudación mundial supera ya los 300 millones de dólares y todavía no está claro cuál podría ser su techo.

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Por su parte, 'Torrente Presidente' alcanza ya el equivalente a 24,5 millones de dólares y va disparada tanto a convertirse en la película más taquillera de la saga -ya anda ahí ahí con 'Torrente 2: Misión en Marbella'- como a ocupar un lugar privilegiado entre las películas españolas más taquilleras de todos los tiempos en nuestro país.

Además de Sony -que distribuye ambas películas en España-, las salas de cine son el otro gran triunfador de todo esto, quedando claro que el público responde si se estrenan películas que realmente les interese ver.

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