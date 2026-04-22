Una vez terminada la Semana Santa, beatificamos a una estrella del Pop. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Los magníficos resultados que están teniendo las salas de cine en lo que llevamos de curso cinematográfico 2026 no van a quedar ensombrecidos porque un fin de semana esté por debajo de la sorprendentemente alta media. El pasado se vio ligeramente afectado por la falta de un estreno que golpease con contundencia, quedando relegado nuevamente el primer puesto a una 'Super Mario Galaxy' que continúa incontestable con 1,4 millones de euros más en el bolsillo.

La primera novedad en entrar en el Top 5 con lo más visto fue 'La momia de Lee Cronin', que cumplió con 0,98 millones de euros que casi doblaron a la tercera clasificada: una 'Proyecto Salvación' que rascó 0,57 millones de euros más. Los dos puestos restantes tuvieron sabor español, y estuvieron ocupados por el debut de 'La familia Benetón 2' y 'Torrente presidente', que amasaron 0,48 y 0,39 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 22 de abril de 2026

En lo que respecta a los estrenos que llegan adelantados este miércoles 22 de abril, está claro que el gran reclamo es el biopic musical 'Michael'. Antoine Fuqua firma un largometraje correcto en múltiples aspectos, tanto en lo formal, en lo dramático, en lo narrativo y, lamentablemente, también en lo argumental, elevándose más como una suerte de beatificación cinematográfica del Rey del Pop que como un retrato de su figura.

Con un registro muy diferente, Johhny Campbell nos trae su 'Turno de noche': una comedia de ciencia ficción y terror protagonizada por Joe Keery, Georgina Campbell y Liam Neeson en la que dos empleados de una instalación y un agente de bioterrorismo se enfrentan a un hongo mutante contagioso. ¿El gran reclamo, más allá de su reparto? Está basada en una novela de David Koepp, el guionista de 'Parque jurásico'.

Este finde, el cine español llega con fuerza y en infinidad de registros, géneros y sabores. Por un lado, Miguel Ángel Lamata se alía con Amaia Salamanca y Eduardo Noriega en la cinta de terror sobrenatural 'La ahorcada'; por otro, Manuel Sanabria y Joaquín Llamas firman 'Kraken: El libro negro de las horas', en el que Alejo Sauras y Maggie Civantos se sumergen en un thriller policiaco basado en la novela de Eva García Sáenz de Urturi.

Pero esto no es todo desde nuestra Españita, con Ángeles González-Sinde dirigiendo a Adriana Ozores y Darío Grandinetti en el drama 'Después de Kim', Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet firmando la comedia 'Casi todo bien' y con el dúo compuesto por Lluís Galter y Màrius Sánchez rubricando el documental 'Sidosa', en el que Eduardo Casanova habla sobre su condición como portador del VIH desde los 17 años.

Las novedades quedan completadas por la última ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes 'El sonido de la caída', la cinta de ciencia ficción gala 'Zona 3' y el drama egipcio en clave de terror 'Aisha no puede volar'.

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