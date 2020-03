Cannes 2020 también cae: el coronavirus obliga a retrasar indefinidamente el mayor festival de cine del mundo

Era inevitable. Tras la extensión de los brotes de coronavirus por todo el mundo, los rumores se confirman y el Festival de Cannes acaba de anunciar que la próxima edición se retrasa indefinidamente.

En un mensaje publicado en Twitter informan que "debido a la crisis sanitaria y el desarrollo de la situación francesa e internacional, el Festival de Cannes no tendrá lugar en las fechas planeadas, del 12 al 23 de mayo".

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23