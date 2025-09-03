En 7 semanas regresa el payaso más terrorífico. La precuela de HBO de una obra cumbre de Stephen King

Ya estaban tardando desde HBO para anunciar la fecha de estreno de una de sus series más esperadas para este año. Y es que si bien ya habían dicho que la veríamos en octubre —y suponíamos que alrededor de una fecha tan señalada para el terror como es Halloween— no ha sido hasta ahora que han anunciado que 'IT: Bienvenidos a Derry' llegará el 26 de octubre.

De esta manera, ya quedan unas siete semanas para el regreso de Pennywise (con Bill Skarsgard volviendo a encarnarle) con una precuela televisiva de 'It'. Concretamente de la adaptación cinematográfica que Andy Muschietti realizó partiendo de la estupenda novela de Stephen King.

Bienvenidos al 62

Eso sí, por el momento no han querido desvelar muchos detalles de trama salvo pinceladas sueltas. Sabemos que la serie se ambientará en 1962, 27 años antes que los hechos de la película, y estamos ante el ciclo anterior de la criatura. Esa será la base, pero Muschietti ya explicó en su momento que también mostrarán cosas que pasaron antes (cada 27 años).

Esto confirma, de algún modo, la idea de que íbamos a profundizar en algunas de las cosas que se cuentan mediante diálogos e interludios, como el caso de lo que pasó en Black Spot:

«El periodo durmiente de Pennywise es de 27 años. Es una parte diferente de la historia americana con un nuevo set de temores para los niños, junto a los adultos teniendo en mente el coste de la Guerra fría. Nuestra base es 1962, pero hacemos unos pocos saltos al pasado... cada 27 años, cuando It aparece, su ciclo está marcado por dos eventos catastróficos, uno al comienzo y otro al final. Estamos usando el Black Spot como evento sobre el que se construyen muchas historias.»

Junto a Skarsgard, la serie cuenta en su reparto con Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, entre otros. Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs han sido los encargados de desarrollar la serie. Este último será el coshowrunner junto a Brad Caleb Kane.

