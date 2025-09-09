Era una de las comedias televisivas más originales que teníamos, pero para su protagonista su cancelación tiene sentido porque "mira el mundo ahora mismo"

En algún momento los piratas dominaron el cotarro, pero hoy en día hay una extraña escasez de sus historias en la ficción. Cuando se estrenó en 2022 para HBO, 'Nuestra bandera significa muerte' venía a romper moldes. No solo nos devolvía a un género querido, sino que lo hacía con nuevas ideas y un ingenioso enfoque cómico y romántico que sacudía la fórmula por completo.

Es una pena que la historia nunca pudiera concluirse, y un año más tarde, su protagonista se sigue lamentándo de su pérdida. En una entrevista con Collider a colación del festival de cine de Toronto, Rhys Darby reflexiona sobre lo que significó la serie para él, su cancelación y su legado, especialmente en estos tiempos.

"Honestamente, ha sido increíble, pero también muy duro desde el final de la serie porque la quitaron en el momento en el que era más popular, y estaba haciendo cosas tan buenas para el mundo — generosidad, comedia, escapismo, amor, representación — Mira al mundo ahora mismo. Tiene sentido, ¿no? ¿que lo quitaran? Porque están quitando todo lo demás. El mundo está cambiando. Es un mundo horrible para vivir en muchos lugares ahora."

La inesperada cancelación llegó a principios del año pasado, meses después de que su creador, David Jenkins, dejara muy claro que había visualizado esta historia como una de tres temporadas. La decisión se recibió con mucha resistencia por parte de los fans, que comenzaron una campaña pidiendo su vuelta y por momentos pareció incluso que podía ocurrir. En marzo de 2024 se perdió la esperanza por completo cuando Jenkins anunció en sus redes que había fracasado en sus negociaciones para que otra plataforma la adquiriera.

En su momento los detalles fueron escasos, con un portavoz de HBO sencillamente agradeciendo el trabajo realizado y Jenkins mandando un sentido mensaje en su Instagram, pero no fueron pocos los que especularon (y las declaraciones de Darby parecen encaminarse por aquí) que esta coincidía con otras cancelaciones de series de perfil queer que se habían dado en los últimos tiempos.

La serie supuso una gran pérdida por lo única que era. No pasa todos los días que tenemos en el mainstream una historia de un género tan popular con estas temáticas y estos personajes. "Hay una forma de vida por la que están luchando. Se trata de pertenecer a algo", decía Jenkins en una entrevista a Vanity Fair sobre el final de la serie.

En Espinof | 'The White Lotus' hace las maletas y planea un regreso a Europa para su temporada 4. Y los destinos que hay sobre la mesa son muy prometedores

En Espinof | Las 9 mejores series de HBO Max en 2025... por ahora