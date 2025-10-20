'Euphoria' ya no es para adolescentes deprimidos. Eli Roth y Natasha Lyonne entre los nuevos fichajes para la excelente serie de HBO

Parece mentira, pero llevamos más de tres años esperando la temporada 3 de 'Euphoria' y parece que ya vamos viendo la luz al final del túnel en cuanto al regreso del drama ya no tan adolescente. HBO ha marcado la ventana de estreno de los nuevos episodios para la próxima primavera de 2026 (lo que marcaría poco más 4 años desde el final de la temporada 2) y, de paso, ha confirmado su reparto completo.

Un elenco al que se han incorporado casi una veintena de fichajes para la temporada, con el director Eli Roth, Natasha Lyonne y Danielle Deadwyler como nombres más destacados. Algo que muestra, desde luego, las ganas de la serie de quitarse de en medio la adolescencia. Recordemos, en este sentido, que se ha confirmado que habrá un salto temporal que nos llevará a la vida adulta de Rue (Zendaya) y compañía.

Placer adulto

Junto a ellos, la nueva oleada de fichajes consiste en Gideon Adlon, Bill Bodner, Colleen Camp, Homer Gere, Jessica Blair Herman, Hemky Madera, Kwame Patterson, Trisha Paytas, Rebecca Pidgeon, Bella Podaras, Cailyn Rice, Madison Thompson, Jack Topalian, Sam Trammell y Matthew Willig.

Estos se unen a los ya anunciados Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt Gibson, Kadeem Hardison, James Landry Hébert, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Priscilla Delgado, Toby Wallace y Anna Van Patten. Por supuesto, el secretismo que hay en torno a esta temporada 3 evita que sepamos características de los personajes.

Además, se ha anunciado el regreso a la serie de Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Dominic Fike, Nika King, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson. Parte de esos fichajes confirman que, efectivamente seguiremos con esa trama de tráfico de drogas encabezada por Laurie (Martha Kelly).

Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo y Chloe Cherry completan el reparto.

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025

En Espinof | La historia de Priscilla Delgado, la niña de 'Los protegidos' que se fue a Hollywood y acaba de fichar por 'Euphoria'