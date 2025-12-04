'Euphoria' revela cuándo estrenará su temporada 3, dónde están todos los personajes ahora y promete "una noche inolvidable"

Las piezas de Tetris empiezan a caer en 2026, y ya tenemos un calendario bastante claro de todas las series y películas de las que hablaremos en el año venidero. Una de las mayores incógnitas era la de la temporada 3 de 'Euphoria', que llega más de cuatro años después de la anterior, con su correspondiente salto temporal. Ahora su creador, Sam Levinson, ha dado algunas pistas sobre el futuro de los personajes para ir calentando motores.

Nos ponemos en modo zen(daya)

La temporada 3 de 'Euphoria', tal y como reveló Levinson en la presentación de novedades de HBO Max en Londres de la que se hace eco Variety, se estrenará en abril del año que viene. De hecho, incluso mostró allí un pequeño adelanto de dónde están sus protagonistas un lustro después del último episodio, emitido allá por el lejana 2022.

"Cinco años es un salto bastante natural porque si hubieran ido a la universidad ya estarían fuera en ese momento. Básicamente volvemos con Rue al sur de la frontera en México, en deuda con Laurie, intentando encontrar maneras muy innovadoras de pagar". Además de Zendaya, también veremos el retorno de Hunter Schaffer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Colman Domingo o Eric Dane. Vamos, casi todo el reparto original.

Levinson continúa desgranando la nueva tanda de episodios: "Cassie está viviendo en los suburbios con Nate, están prometidos y ella está adicta a las redes sociales y envidiosa de lo que aparentan ser las vidas perfectas que todos sus compañeros de instituto están viviendo en ese momento". De hecho, aprovecha para dar un pequeño spoiler: "Creo firmemente que esta es nuestra mejor temporada... Diré que Cassie y Nate se casan de verdad. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable".

Mientras esperamos a abril, en una temporada que va a dar titulares y titulares por la aparición de Rosalía y de la que aún tenemos un pequeño adelanto más: "Jules está en la escuela de arte, muy nerviosa sobre su carrera como pintora y tratando de evitar responsabilidades a cualquier precio. Maddy está trabajando en Hollywood, en la agencia de talentos para un manager, y obviamente tiene sus propios negocios paralelos. Y Lexi es la asistente de una showrunner, interpretada por Sharon Stone, que es absolutamente fantástica y un icono". Hombre, Sam, deja algo para que nos sorprendamos, ¿no?

En Espinof | 'Euphoria': la serie de HBO Max regresa con potencia con una madura temporada 2 tan atrevida como introspectiva

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025