Ya parecía que no la íbamos a ver este año pero RTVE acaba de desvelar la fecha de estreno de 'Ena'. La nueva serie histórica de Javier Olivares sale por fin del cajón

Se lo han tomado con mucha calma en RTVE. Demasiada, quizás, con el estreno de lo que según ellos mismos era uno de los grandes estrenos de este 2025 tras presentarla con gran éxito en el MIPCOM de Cannes en 2024. La televisión pública ha desvelado que estrenará 'Ena', la nueva serie histórica de Javier Olivares ('Isabel', 'El ministerio del tiempo') el lunes 24 de noviembre.

De esta manera, la ficción ocuparía el lugar de 'MasterChef Celebrity', que proclamó ayer a su ganadora. Un estreno que llega inexplicablemente tarde, sobre todo si tenemos en cuenta que la serie ya ha aparecido en televisiones extranjeras, incluyendo la pública de nuestro país vecino, Portugal, que la estrenó a principios de mayo para estupefacción de propios y extraños.

Las cosas de palacio van despacio

Decisiones de despacho aparte, 'Ena' es un biopic en torno a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, encarnada por Kimberley Tell. La serie sigue su tormentosa relación con el rey Alfonso XIII (Joan Amargós) y su lucha para adaptarse a una corte hostil hacia ella.

Junto a Tell y Amargós, el reparto de la serie está formado por Elvira Mínguez, Lucía Guerrero, Raúl Mérida, Juan Gea, Luisa Gavasa, Pedro Mari Sánchez, Mariano Peña y Ángel Ruiz, entre otros.

Creada por Olivares, la serie adapta el biopic homónimo de Pilar Eyre. Isa Sánchez, Pablo Lara Toledo y Daniel Corpas completan el departamento de guion, mientras que el equipo de dirección está formado por Anaïs Pareto y Estel Díaz.

