'S.W.A.T. Los hombres de Harrelson', una eficaz adaptación del clásico televisivo con un reparto que disfruta de la fiesta

Han pasado casi 20 años de esta desmadrada adaptación que se apuntó a la loca fiebre de la versión asilvestrada de clásicos vetustos que inaugurase 'Los ángeles de Charlie', y el nombre de Clark Johnson, director de 'S.W.A.T. Los hombres de Harrelson', sigue siendo un misterio para el espectador. Si no la has visto, la diversión está asegurada esta noche en La 1.

El Equipo SWAT

Tras un par de trabajos en series de televisión que nadie recuerda, Clark Johnson llegó a dos de las más importantes del siglo pasado: 'The Shield: Al margen de la ley' y 'The Wire (Bajo escucha)', dos pesos pesados del policiaco catódico que cambiaron para siempre el thriller y la televisión. Su trabajo no pasó inadvertido para Columbia, que puso 80 millones sobre la mesa para actualizar una serie mucho más antigua y que podría caer en el olvido: 'Los hombres de Harrelson'. Preguntad a vuestros padres.

La película, con un equipo de guión que incluye a David Ayer, contaría con elenco de primer nivel: Colin Farrell, Samuel L. Jackson, Michelle Rodriguez, Olivier Martínez, LL Cool J o Jeremy Renner eran algunos de los invitados a una fiesta de las fuerzas especiales que tuvo muy claro desde el principio que respeto sí, pero ningún miedo sobre la mesa.

La película no fue mal en taquilla, recaudando finalmente algo más de 200 millones de dólares en todo el mundo, pero con una recepción crítica algo tibia que, unido al no reventar las taquillas, dejó la película como un estéril ejercicio de resurrección. Sobre todo después de una deleznable secuela directa a vídeo. Actualmente sigue en emisión un remake televisivo creado por Shawn Ryan que lleva ya cuatro temporadas al pie del cañón.

'S.W.A.T.' va directa al grano, no tiene tiempo para monsergas, y en el año de la primera secuela de 'A todo gas', era una apuesta súper valiente y honesta. Uno de esos thrillers de acción que ayudaron a pulir el potencial carismático de Colin Farrell como protagonista y otorgaron a Samuel L Jackson otro personaje genial que añadir a su lista de mitos. En esta ocasión, el futuro Furia es Hondo Harrelson, sargento de un nuevo equipo S.W.A.T. que está a punto de enfrentarse a todas las pandillas de la ciudad de Los Ángeles cuando tienen la tarea de escoltar a un terrorista internacional a prisión.

Sí, es una de esas películas llena de testosterona y machos, pero técnicamente es un trabajo bastante fino y espectacular. Todos los actores recibieron entrenamiento con fuego real para la película. Además, Colin Farrell también recibió formación como conductor en el departamento de policía de Los Ángeles.

Antes hablaba de los cimientos de la saga de 'Fast & Furious', y es que estaba ya muy presente en todas partes. De hecho, el papel de Farrell, Jim Street (je), había sido pensado para Paul Walker, pero su compromiso con las carreras de coches lo impidieron. De haber dado el ok, habría sido una más de sus tantas colaboraciones con Rodriguez.

Pero las posibilidades fueron más allá del reparto: Michael Bay, Tony Scott, John Woo, Antoine Fuqua, Rob Cohen, Joel Schumacher, Zack Snyder o Michael Mann fueron tanteados antes que Johnson, pero cada uno estaba ocupado con lo suyo en aquel momento. Para el papel de Harrelson también se habían barajado los nombres de Arnold Schwarzenegger, Tommy Lee Jones, o Ed Harris.

Estos hombres de Harrelson ofrecen una película divertida que no teme a la meta-narración, algo que queda claro en el momento en que los protagonistas tararean la sintonía de la serie original, que además se ve en alguna pantalla de televisión. Como pasó con las extraordinarias películas de MCG sobre las míticas espías de Charlie, la película de los hombres de Harrelson seguramente se adelantó a estilos y formas, demasiado rompedora para un cine que aún quería ir de serio y prestigioso incluso cuando tocaba mamarrachada. Afortunadamente, aquí no hay nada de eso: solo relájate y disfruta.