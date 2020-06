Cuando las películas originan grandes series: 17 adaptaciones televisivas que encontraron su propia voz

El estreno de 'Rompenieves: Snowpiercer' hace unas semanas nos indica que vivimos una época de secuelas, precuelas, remakes y hasta adaptaciones de videojuegos o dibujos animados en acción real, pero el surgimiento de plataformas como Netflix o HBO se ha traducido en una explosión de series de todo tipo, entre las que abundan las adaptaciones de TV de películas icónicas (o no tanto) que indican una psicosis de la marca y las franquicias, en las que todo lo que ya existía, por el mero hecho de hacerlo, ya tiene un valor agregado.

Adaptar películas a un nuevo medio ha dado todo tipo de productos, desde copias con los mismos personajes y tramas o la reinvención por completo. La cantidad de series producidas va ve la mano con los números de cancelaciones de las mismas, y en los casos basados ​​en películas suele ser muy común, puesto que se juega mucho a la prueba y error, estos son 17 casos en los que las series supieron despegarse del material de partida para hacer su propio universo, en algunos casos, sin nada que envidiar a sus predecesores.

Los auténticos cazafantasmas (The Real Ghostbusters 1986-1991)

'Los Cazafantasmas' (Ghostbusters, 1984) fue un éxito que aún parece intocable, dio pie a una serie de televisión animada estadounidense, producida por Columbia Pictures Television, DiC Enterprises y Coca-Cola Telecommunications que mejoraba a la propia secuela de la película. J. Michael Straczynski escribió episodios para cada temporada y ejerció como showrunner en nuevas aventuras del cuarteto que mostraban a menudo monstruos demasiado terroríficos para su auciencia infantil, enfrentándose al mismísimo Cthulhu.

Buffy, la cazavampiros (Buffy the Vampire Slayer, 1997-2003)

No todo el mundo sabe que hubo una película llamada 'Buffy la cazavampiros' (Buffy the Vampire Slayer, 1992) que podría haber servido como piloto para la serie de televisión protagonizada por Sarah Michelle Gellar y que ya estaba guionizada por Joss Whedon. El film tenía nada menos que a Kristy Swanson, Luke Perry, Donald Sutherland, Rutger Hauer, Hilary Swank y David Arquette y no es para nada desdeñable como film de terror adolescente, pero su valor ha acabado fagocitado con el éxito de su reboot, que puede considerarse un clásico de la televisión.

Stargate Sg-1 (1997-2007)

'Stargate: puerta a las estrellas' (1994) de Dean Devlin y Roland Emmerich fue uno de los blockbusters más queridos de los 90, lo que hizo que MGM creara una de las series de ciencia ficción más longevas, en la que el mismísimo 'MacGyver' Richard Dean Anderson se reinventó como el líder Jack O'Neill. El concepto de viaje espacial abrió el concepto a mundos alienígenas y una mitología mucho más profunda pero siempre consciente de sí misma, lo que le ganó comparaciones con 'Battlestar Galactica'.

Ver 'Stargate SG-1' en Amazon Prime

Terminator: Las crónicas de Sarah Connor (Terminator: Sarah Connor Chronicles, 2008-2009)

Terminator es una franquicia inagotable porque su historia parece no tener fin y se va reinventando constantemente. aunque no tuvo mucho éxito, la serie de televisión 'Terminator: Las crónicas de Sarah Connor' ofrece una secuela más digna a 'Terminator 2' que el último engendro producido por James Cameron. En ella, Sarah y su hijo, John, buscan destruir la red de inteligencia artificial conocida como Skynet. Tenía dos elementos balsámicos, no tratar de meter a presión a Arnold Schwarzenegger de cualquier manera, y una dignísima Sarah Connor de Lena Headey.

Hannibal (2013-2015)

Con el mismo título del thriller criminal de Ridley Scott de 2001, en realidad es más bien una precuela de las películas protagonizadas por Anthony Hopkins, más concretamente en 'El dragón rojo' (The Red Dragon, 2002) y los años que llevan hasta él. La serie prefiere vola libre en una tono cercano al giallo surrealista y apoya su baza en el atractivo Dr. Hannibal Lecter de Mads Mikkelsen que logró ganarse su espacio en la NBC, sin la sombra de Hopkins detrás.

Bates Motel (2013-2017)

Otra intocable de la historia del cine, 'Bates Motel' es una especie de precuela libre a la 'Hannibal' del clásico del cine de terror de Alfred Hitchcock 'Psicosis' (Psycho, 1960). Freddie Highmore es un Norman Bates adolescente, mientras que Vera Farmiga interpreta a su madre, Norma durante cinco temporadas que van acercándose cada vez más al film con un complejo juego psicológico lleno de crímenes y complejo de edipo que rompió la imagen de niño bonachón de Highmore que forjó en películas como 'Charlie y la fábrica de chocolate' (Charlie and the Chocolate Factory, 2005).

Ver 'Bates Motel' en Amazon Prime

Fargo (2014-)

'Fargo' (1996), la película ganadora del Oscar de Ethan y Joel Coen era una improbable plantilla para una nueva serie, pero dio lugar a lo que solo se puede calificar como una de las grandes obras maestras de la televisión, que debería estar bien al lado de 'Los Soprano' o 'The Wire' cuando se habla de grandes series. Con los mismos elementos de misterio de asesinato, muerte y engaño, cambia las líneas de la historia y los personajes de una temporada a otra. Hasta ahora, 'Fargo' ha contado con un reparto lleno de nombres importantes como Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Colin Hanks, Kirsten Dunst, y Ethan Hawke, Chris Rock y Mary Elizabeth Winstead.

Ver 'Fargo' en HBO

Gomorra (2014-)

Como la película de 2008, 'Gomorra' se inspira en el libro de Roberto Saviano y sigue a una familia de la mafia italiana que vive en los suburbios de Nápoles, pero sin limitarse a la Camorra. Muestr todos los estratos, desde los vendedores ambulantes hasta los intermediarios y los grandes jefes por lo que se la compara con 'The Wire' y 'Los soprano' por su retrato de la realidad y su capacidad para mostrar a las familias desde un lado más humano.

Ver 'Gomorra' en HBO

12 monos (Twelve Monkeys, 2015-2018)

'12 monos' es uno de los casos en los que el poder del nombre del film puede echar mucho para atrás, sobre todo al encontrarte que el presupuesto y el planteamiento no tiene la ambición visual ni la escala a la que te pueden acostumbrar algunas series de gran factura técnica actualmente. Sin embargo, pese a su look de serie de los 90, esta '12 monos' no trata de emular a Gilliam y resume la película en 20 minutos para plantear cinco temporadas sin tregua de viajes en el tiempo, aventuras, paradojas y laberintos temporales con uno de los mejores y más satisfactorios finales de serie de la de´cada pasada.

Wet Hot American Summer (2015-2017)

El film de culto de David Wain 'Wet Hot American Summer', tuvo dos alocados spin-offs de TV en Netflix: 'Wet Hot American Summer: First Day of Camp' y 'Wet Hot American Summer: diez años después'. El film original se consideró un fracaso. Pero cuando los actores y actrices que lo protagonizaron,Paul Rudd, Molly Shannon, Janeane Garofalo y Amy Poehler, se hicieron famosos Netflix hizo la magia creando dos series secuela, llenas de autoconsciencia, humor absurdo e idiotez cómplice.

Ver Wet Hot American Summer en Netflix

Ash vs Evil Dead (2015-2018)

El clásico del cine de terror 'Posesión infernal' (Evil Dead, 1982) se convirtió en un clásico que dio lugar a dos secuelas, un reake y todo un universo de cómic que siempre tiene a los fans pidiendo el regreso en una nueva entrega. Cuando ese regreso de produjo, resultó que no había tanto interés, cuando la serie se canceló en su tercera entrega. Sin embargo, el regreso de Ash fue un glorioso cierre con una estupenda tercera temporada en una serie divertida, gore y con capítulos que no superaban los 30 minutos.

Ver Ash vs Evil Dead en Netflix

Westworld (2016-)

Ahora 'Westworld' se conoce como un thriller de ciencia ficción de prestigio, pero a veces se olvida que está basado en la película 'Almas de Metal' (Westworld, 1973) y en parte su secuela, 'Mundo Futuro' (Futureworld, 1976) que no eran sino borradores de lo que luego, su artífice Michael Crichton convirtió en su 'Parque Jurásico' (Jurassic Park, 1993), que inició una franquicia que aún seguimos presenciando. La serie tiene dos temporadas que le ganaron una gran base de fans y supo crear algo nuevo a partir de la idea inicial, pero en su temporada 3 parece haberse salido de sus raíles demasiado.

Ver Westworld en HBO

El exorcista (The Exorcist, 2016-2017)

El clásico de terror 'El exorcista' (Teh Exorcist, 1973) parecía intocable, pero ya tenía unas cuantas secuelas en el cine, por lo que, cuando se convirtió en una serie de televisión en Fox en 2016 no hubo mucho revuelo. La serie sigue a tres sacerdotes que tratan con diferentes seres demoníacos que apuntan a una familia y un hogar de acogida en un formato casi antológico en el que en cada temporada se enfrentaban a un caso. Sin nada que ver en tono con el film de Friedkin, es una de las mejores serie de terror de los 2010, llevando parte del estilo del cine de James Wan a la televisión, con un toque pulp y de cómic que no hacía más que crecer.

Ver El exorcista en HBO

Cristal Oscuro: La era de la resistencia (The Dark Crystal: Age of Resistance, 2019)

'Cristal Oscuro' (The Dark Crystal, 1982), pertenece a la era más oscura del fantástico de los 80, en la que hasta los films infantiles podían dar miedo, gracias a las marionetas del mago Jim Henson. Su precuela de Netflix hizo que la mitología de la película llegará a un público completamente nuevo, centrándose en un grupo de Gelfings que inspiran una rebelión contra el cruel Emperador cuando descubren un secreto horrible. Las marionetas originales fueron combinadas con CGI en los fondos para un resultado apabullante.

Ver Cristal Oscuro: la era de la resistencia en Netflix

Hanna (2019-)

La película donde Saoirse Ronan interpretó a un asesina adolescente tuvo una recepción positiva, pero a Amazon Prime le pareció que la idea daba para una serie completa y así, tenemos muchos más episodios para entrar en la historia de Hanna, una joven extraordinaria criada en el bosque, que huye de un agente de la CIA decidido a descubrir la verdad sobre ella. No confundir con la típica serie adolescente para la generación z.

Ver Hanna en Amazon prime

The Mandalorian (2019-)

Hay muchas serie salidas de la factoría 'Star Wars' pero quizá la que más fama ha conseguido fuera del circuito fan más duro es 'The Mandalorian', la primera serie preparada al efecto para la plataforma Disney+. Una space opera ambientada en el universo creado por George Lucas que transcurre después de los eventos de 'El retorno del Jedi' (Return of the Jedi,1983) pero antes de 'El despertar de la fuerza' (The Force Awakens, 2015) y sigue a un pistolero Mandaloriano solitario (Pedro Pascal) más allá de los límites de la República y sus esfuerzos por salvar a un bebé de la especie del maestro Yoda, el conocido en las redes como Baby Yoda.

Ver The Mandalorian en Disney+

Lo que hacemos en las sombras (What we do in the Shadows, 2019-)

La película con la que Taika Waititi y Jemaine Clement pasaron a otro nivel, un mockumentary de terror y comedia sobre una casa de vampiros que daba la vuelta a todos los clichés del género para hacer un auténtico festival de gags, dio lugar a una serie que no solo iguala al original sino que lo supera. Dos temporadas perfectas con nuevos personajes, reglas y mitología donde cada capítulo tiene potencial para volverse de culto. Una absoluto prodigio.

Ver Lo que hacemos en la sombras en HBO