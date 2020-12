Las 11 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (18-20 diciembre): 'Interstellar', 'Demolition Man' y más

El fin de semana del 18 al 20 de diciembre de 2020 está ya a la vuelta de la esquina y en Espinof queremos recomendaros las mejores 11 películas para ver gratis en la televisión española de alcance nacional durante estos días. Os recuerdo que se trata de una selección personal, por lo que no tienen cabida aquellas que no haya visto o no recuerde lo suficiente de ellas. También se quedan fuera las que ya hayan aparecido en un artículo similar durante los dos últimos meses.

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

'Thor: Ragnarok'

Un cambio importante respecto a las dos anteriores entregas del Dios del Trueno, ya que aquí se apostó por un tono mucho más cómico, estimulante para algunos y algo hortera para otros. Yo disfruto mucho con ella hasta que al final tiene que convertirse en una película de superhéroes al uso, desaprovechando de paso a la magnífica villana interpretada por Cate Blanchett.

22:10 en La 1

Crítica en Espinof

'Star Trek'

Un entretenidísimo relanzamiento de la franquicia con J.J. Abrams a los mandos que ayudó a que las nuevas generaciones conectasen más con ella. Su muy acertado reparto y el ritmo trepidante son otras de las claves de este modélico blockbuster.

0:05 en DMAX

Crítica en Espinof

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE

'Hijos de los hombres'

Una de las mejores películas de ciencia-ficción de todos los tiempos. Desde el impresionante trabajo de puesta en escena hasta su reparto pasando por un inmenso Clive Owen, sin olvidarme de la sensacional fotografía de Emmanuel Lubezki, todo encaja en una cinta fascinante a la que volver cada cierto tiempo.

22:00 en Paramount

Crítica en Espinof

'Peter y el dragón'

Una notable actualización de la película Disney que sabe cómo captar y actualizar esa sensación de mágica inocencia para que nuestro niño interior se lo pase en grande como una propuesta muy sencilla, sí, pero también bastante conseguida.

22:00 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Interstellar'

La ambiciosa odisea espacial de Christopher Nolan es también la película más emocional de toda su filmografía. Una propuesta visualmente espectacular e intensa en lo narrativo que no sería lo mismo sin el gran trabajo de Matthew McConaughey

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

'Colossal'

Un estimulante giro de tuerca a las historias de monstruos gigantes al supeditar esa parte de la historia a las vivencias que vive una estupenda Anne Hathaway, bien arropada por un Jason Sudeikis en un papel alejado de su imagen habitual. De lo mejor de Nacho Vigalondo.

02:10 en Paramount

Crítica en Espinof

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE

'Equilibrium'

Muy inmerecido el fracaso que tuvo esta película protagonizada por Christian Bale a caballo entre '1984' y 'Matrix'. Probablemente lo reciente que estaba esta última jugó en su contra, pero es que tampoco Kurt Wimmer tuvo los mismos medios que las Wachowski.

18:00 en Paramount

Crítica en Espinof

'Pequeños guerreros'

Una simpática gamberrada de Joe Dante que es lejos que se queda del nivel exhibido en 'Gremlins', pero eso no quita para que sea una propuesta familiar con bastante mala uva con la que pasar un muy buen rato viéndola.

19:50 en Neox

'Demolition Man'

Un pasatiempo de primera que sabe cómo combinar la acción con la ciencia-ficción, dando a Sylvester Stallone uno de sus personajes más inolvidables y con un Wesley Snipes inspiradísimo como gran villano de la función. Y ojo también a su tronchante sentido del humor a la hora de abordar ese futuro políticamente correcto que plantea...

23:10 en laSexta

Crítica en Espinof

'La momia'

Probablemente la mejor heredera nunca hecha de la saga Indiana Jones tanto por la forma de llevar la historia por parte de Stephen Sommers, su impecable sentido de la aventura y una mezcla de personajes bien construidos con un reparto muy acertado, haciendo imposible ver a otros actores en esos personajes. Lástima que Brendan Fraser no llegase a convertirse en esa gran estrella que apuntaba ser.

23:40 en La 1

Crítica en Espinof

'16 calles'

La última película dirigida por Richard Donner es una estimulante cinta de acción a la vieja usanza cuyo argumento parece una puesta al día de 'Ruta suicida', lo único que con Bruce Willis en lugar de Clint Eastwood en el papel protagonista.

0:15 en Trece

Crítica en Espinof