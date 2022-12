4 de las mejores películas navideñas de la historia para ver en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max

Ha llegado ese momento del año de reunirse en familia y darse un atracón de comida, pero en algún momento siempre es mejor evitar posibles discusiones y ver alguna película. Por ello, la dosis de recomendaciones de esta semana se centra en 4 de las mejores películas navideñas de todos los tiempos que podéis ver en HBO Max, Disney+, Netflix y Amazon Prime Video.

'Gremlins' (1984)

Dirección: Joe Dante. Reparto: Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Polly Holliday, Frances Lee McCain

Probablemente la comedia de terror más mítica de todos los tiempos. Es una película que no se anda con rodeos y tan pronto resulta entrañable como salvaje sin que en ningún momento se sienta que no sepa exactamente lo que quiere ser. Además introdujo a unas criaturas que rápidamente pasaron a la cultura popular, en especial el adorable Gizmo, aunque no son pocos los que se decantan por la divertida maldad de Stripe.

'Jungla de Cristal' ('Die Hard', 1988)

Dirección: John McTiernan. Reparto: Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov, Bonnie Bedelia, Reginald VelJohnson

Una de las películas de acción más emblemáticas de la historia del séptimo arte coincide que sucede en Navidad, lo cual ha provocado infinidad de debates sobre si es o no cine navideño. Por mi parte no dudo que lo sea, siendo un plus a una cinta inolvidable en la que John McTiernan demuestra un gran control de la puesta en escena, Bruce Willis rebosa carisma como John McClane y Alan Rickman compone un tremendo villano.

'Klaus' (2019)

Dirección: Sergio Pablos

No podía faltar una película animada para ver en familia y Sergio Pablos lo bordó con su ópera prima, una propuesta entrañable y divertida en la que además supo llevar la animación en 2D a otro nivel. Y es que sí que se nota cuando algo está hecho con cariño, pero es aún mejor cuando detrás hay alguien detrás con el talento suficiente para plasmar con acierto todas sus buenas ideas.

'Love Actually' (2003)

Dirección: Richard Curtis. Reparto: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Martine McCutcheon, Bill Nighy, Rowan Atkinson

Una película romántica con multitud de historias cruzadas con la que Richard Curtis logró un pequeño milagro, ya que todas ellas funcionan -claro está, algunas brillan más que otras-, evita el temido efecto repetición, sabe cuándo apostar más por lo ligero y lo cómico pero también el momento en el que deslizar elementos más dramáticos y amargos y lo construye todo con tal precisión y fluidez que resulta casi imposible no caer rendido a su innegable encanto.

