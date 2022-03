4 películas excelentes para ver antes de que abandonen Netflix a final de marzo

Cada mes llegan multitud de novedades a todas las plataformas de streaming, pero también hay títulos que abandonan su catálogo sin que algunos clientes lleguen a enterarse de ello. Hoy vamos a hacer una parada en 4 estupendas películas que dejan Netflix a final de marzo por si os apetece verlas mientras aún tenéis la oportunidad de hacerlo.

Aparte de esos cuatro títulos, quizá queráis echar un vistazo a las mejores películas de Netflix durante lo que llevamos de 2022, este repaso a 4 alucinantes películas de ciencia ficción disponibles en la plataforma a esta lista de las series más recomendables estrenadas por Netflix a lo largo de este año.

Las mejores películas que desaparecen de Netflix a final de marzo

Ahora sí que doy paso a las 4 películas que he elegido entre todos los títulos que dejan Netflix a final de mes -ojo, que también desaparece una de las 4 películas eróticas que os recomendé hace unos días-, pero también he incluido al menos una alternativa a todos ellos para que tengáis más donde elegir. Sin más que añadir, vamos con ellas:

'Cómo entrenar a tu dragón' ('How to Train your Dragon')

Dirección: Dean DeBlois, Chris Sanders. Reparto (vocal): Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, T.J. Miller, Kristen Wiig.

Una espléndida película de animación que sabe combinar su lado más divertido y entrañable -¿acaso hay alguien que no quisiera adoptar a Desdentao tras verla?- con la necesidad de ofrecer una aventura con la que atrapar al espectador. Todo ello acompañado de una excelente galería de personajes y de una inolvidable banda sonora que ayuda a convertirla en una obra única.

En esta ocasión os traigo otras dos propuestas que dejan Netflix en caso de que no os motive 'Cómo entrenar a tu dragón'. 'El origen de los guardianes' si buscáis algo que potencie más la aventura, mientras que si preferís algo que se centre más en lo cómico, ahí tenéis 'Kung Fu Panda'.

'El desafío' ('The Walk')

Dirección: Robert Zemeckis. Reparto: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, James Badge Dale, César Domboy, Clement Sibony, Benedict Samuel, Vittorio Rossi, Ben Schwartz, Steve Valentine, Mark Camacho

Adaptación de la increíble historial real de Philippe Petit que ya había servido como base para el aclamado documental 'Man on Wire'. Aquí no puedo discutir que lo mejor de la función es su tramo final, donde Robert Zemeckis logra dar forma a una espectáculo tan asombroso como inmersivo que te mantiene en vilo. Antes está claramente por debajo, pero ojo, eso no quita para que sea una aventura entretenida bien capitaneada por Joseph Gordon-Levitt.

Como alternativa que deje Amazon a final de mes y también inspirada en hechos os propongo 'Straight Outta Compton', una drama visceral que aborda auge y la caída de N.W.A., haciéndolo de forma atractiva incluso para aquellos que no sientan demasiado interés hacia el tipo de música que practicaban.

'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

Dirección: Damien Chazelle. Reparto: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend, Rosemarie Dewitt, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Jason Fuchs, Callie Hernandez, Trevor Lissauer, Phillip E. Walker, Hemky Madera, Kaye L. Morris, Lexie Contursi

Todo un fenómeno en su momento que acabó sufriendo una histórica derrota en los Óscar. Todo arranca como un colorido musical para luego complicarse más de la cuenta, ofreciendo una visión más amarga de lo que algunos podrían esperar de ella, algo de esperar teniendo en cuenta la presencia de Damien Chazelle. Con todo, creo que 'Whiplash' sigue siendo su mejor trabajo.

Aquellos que busquen otra película de corte romántico que en breve abandone Netflix encontrarán una buena alternativa en 'Orgullo y prejuicio', la adaptación de la celebrada novela de Jane Austen protagonizada por Keira Knightley.

'La milla verde' ('The Green Mile')

Dirección: Frank Darabont. Reparto: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Doug Hutchison, Sam Rockwell, Barry Pepper, Jeffrey DeMunn, Michael Jeter, Bonnie Hunt, James Cromwell, Gary Sinise, Patricia Clarkson, Graham Greene.

Frank Darabont ya había adaptado previamente otro relato carcelario salido de la mente de Stephen King en la excelente 'Cadena perpetua' y aquí volvió a demostrar que pocos como él para poner en imágenes los libros del genial escritor. Ya os aviso de que tiene una duración muy abultada, pero es uno de esos casos en los que simplemente necesita que así para ningún aspecto de la función se resienta.

He dudado hasta el último momento sobre si recomendaros 'La lista de Schindler' como alternativa o que ese lugar lo ocupase 'La milla verde'. Al final he dejado para aquí el aclamado drama que le valió su primer Óscar a Steven Spielberg, pero no penséis que es por hacerla de menos.

