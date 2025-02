Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en marzo de 2025. Del espectáculo de ciencia ficción más ambicioso del año a la nueva película de una saga mítica

Estamos a punto de dejar atrás al mes más corto del año, por lo que toca ir centrando nuestra atención en los principales lanzamientos de marzo de 2025. Ahora toca hacer una parada en los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en ese mes, entre los que sobresale una de las películas de ciencia ficción más caras de la historia del cine.

'El gatopardo'

La novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa ya sirvió como base para una aclamada película de 1963 dirigida por Luchino Visconti. Ahora es Netflix Italia la que quiere probar suerte con una serie que la plataforma está promocionando entre sus novedades más ambiciosas del año. Cuenta la historia de una familia siciliana de aristócratas que ve amenazada su posición según la unificación italiana se va consolidando.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Estreno el 5 de marzo de 2025

'Plankton: La película'

El mítico universo de Bob Esponja regresa con un spin-off en el que Plankton, al no ser capaz de dominar el mundo, sigue dirigiendo el Cubo de Cebo, mientras mantiene su interminable rivalidad con Don Cangrejo. Yo reconozco que nunca he sido muy fan de estos personajes, pero eso no quita para que tenga millones de fans que esperan ansiosos el estreno de esta película dirigida por Dave Needham.

Estreno el 7 de marzo de 2025

'Everybody's live with John Mulaney'

John Mulaney es uno de los cómicos más destacados de los últimos años y ya había colaborado anteriormente con Netflix, pero este nuevo show lo tiene todo para marcar un antes y un después en la plataforma. Durante 12 semanas se estrenará un nuevo programa cada semana con la promesa de una sobredosis de risas, algo que nunca viene mal.

Estreno en directo en España el 13 de marzo de 2025 a las 3 A.M.

'Estado eléctrico'

La nueva película más cara de la historia de Netflix. Una apuesta de 320 millones de dólares poco menos que obligada a superar a 'Alerta Roja' como la más vista de la plataforma para no ser considerada una decepción. Con los Hermanos Russo tras las cámaras y un reparto encabezado por Millie Bobby Brown y Chris Pratt, cuenta la historia de una joven huérfana que quiere localizar a su hermano, al que creía muerto hasta que un descubrimiento hace que su vida salte por los aires.

Estreno el 14 de marzo de 2025

'La residencia'

No, no es una nueva versión de la excelente película de terror española. En realidad, la nueva serie de Shondaland parece su respuesta al éxito de la saga 'Puñales por la espalda', ya que cuenta la historia de una detective que tiene que averiguar quién ha sido el responsable de un asesinato que se ha cometido en la Casa Blanca.

Estreno el 20 de marzo de 2025

'Revelación'

Un thriller coreano que promete ser una gran sensación. A fin de cuentas... ¿Cuántas veces van a unir fuerzas dos cineastas tan diferentes como Alfonso Cuarón y Yeon Sang-ho ('Train to Busan')? Su historia gira alrededor de un pastor y un detective que investigan el caso de una persona desaparecida. Además, el primero también busca vengarse de la persona que secuestró a su hijo.

Estreno el 21 de marzo de 2025

'Manual para señoritas'

Nueva serie española de Netflix de Bambú Producciones, la misma compañía detrás de 'Las Chicas del cable'. De ahí se recupera a Nadia de Santiago para contarnos la historia de Elena Bianda, la dama de compañía más solicitada de Madrid durante la década de los 1880. Su vida da un vuelco cuando tiene que hacerse cargo de tres hermanas...

Estreno el 28 de marzo de 2025

