La película más traumática de Darren Aronofsky, una perturbadora fantasía de Terry Gilliam y más: 4 joyas cinematográficas para ver en streaming este fin de semana

Vivimos unas fechas marcadas porque las vacaciones de prácticamente todo el mundo han llegado a su fin, incluyendo la vuelta al colegio de los más pequeños de la casa. Eso seguramente invite a verse algo ligero, pero yo he decidido ir contracorriente para proponeros una selección de 4 películas muy dramáticas y potentes para ver en streaming este fin de semana.

'Magnolia' (1999)

La mejor película de Paul Thomas Anderson, uno de los directores americanos más estimulantes de nuestro tiempo. Una fascinante historia de vidas cruzadas con un espectacular reparto que rebosa emoción sin caer en el error de centrarse en manipular los sentimientos del espectador. Aquí son las 9 historias paralelas las que vehiculan un relato tan intenso como doloroso y sin miedo a provocar la incredulidad en algunos espectadores.

Crítica de 'Magnolia'

Puedes verla en HBO Max

'Tideland' (2005)

Una inolvidable y perturbadora fantasía de Terry Gilliam que provocó sensaciones muy encontradas en el momento de su estreno. Yo recuerdo quedar fascinado ante el arriesgado espectáculo que propuso aquí el director de '12 Monos', pero también que infinidad de espectadores abandonaron la sala en el Festival de San Sebastián antes de que llegase a su fin. Obviamente, no se trata de una película para todos los gustos, pero tiene una energía muy especial para convertirse en una experiencia única para aquellos que conecten con ello. Y ojo también a la gran interpretación de una jovencísima Jodelle Ferland.

Crítica de 'Tideland'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Réquiem por un sueño' ('Requiem for a Dream', 2000)

En más de una ocasión he leído a personas decir que les encanta esta película pero que acabaron traumatizados después de verla y que no se ven capaces de repetir. Yo no creo que sea para tanto, pero nunca está de más destacar esto sobre el segundo y estupendo largometraje dirigido por Darren Aronofsky en el que la adicción vertebra los problemas de todos y cada uno de sus protagonistas. Con una transgresora apuesta visual, lo cierto es que lo que más sobresale en ella es el excelente trabajo de sus protagonistas.

Crítica de 'Réquiem por un sueño'

Puedes verla en Filmin

'Una mala jugada' ('He Got Game', 1998)

Spike Lee se sacó aquí de la manga una de las mejores películas sobre baloncesto de la historia del cine y también una de las obras más destacadas de su extensa filmografía. La complicada relación entre un padre y su hijo lo vertebra todo, con la decisión de una joven estrella sobre su futuro progresando en paralelo al inesperado reencuentro con su progenitor. Denzel Washington demuestra una vez más que es un actor casi infalible, pero ojo a la notable interpretación de Ray Allen, quien acabaría convirtiéndose en uno de los mejores triplistas de la historia de la NBA.

Puedes verla en Disney+

