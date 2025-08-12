7 años después, la película más ambiciosa de la historia de Netflix por fin es una realidad: hay planeadas 8 entregas de esta aventura de fantasía épica

Han pasado ya casi 10 años desde que Netflix empezase a apostar por el cine con el estreno exclusivo de 'Beasts of no nation', y en todo ese tiempo ha lanzado largometrajes de todo tipo. Sin embargo, hay uno que se anunció hace la friolera de 7 años pero que no se ha puesto finalmente en marcha hasta ahora y que se merece la calificación de ser la película más ambiciosa de la plataforma hasta la fecha: la nueva adaptación de 'Las Crónicas de Narnia'.

Fue en 2018 cuando nos enterábamos de que Netflix se había hecho con los derechos de la famosa saga literaria de C.S. Lewis con la idea de hacer tanto películas como series a partir de la misma. Durante años apenas se supo nada más sobre el proyecto, pero todo eso cambió en 2023 con el anuncio de que Greta Gerwig ('Barbie') iba a ser la encargada de dirigir las dos primeras películas de la saga.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Más detalles

Luego el drama pasó a centrarse en el modelo de explotación de Netflix, pues Gerwig logró que la plataforma diese su brazo a torcer y anunciase que la película se estrenará primero de forma exclusiva en cines IMAX el 26 de noviembre de 2026 -en Netflix estará disponible el 25 de diciembre de ese mismo año-. Se podrá ver entonces en 1.000 salas a lo largo de 90 países, pero no se sabe nada aún sobre si lanzará también en otro tipo de cines...

Fue entonces cuando la nueva 'Las crónicas de Narnia' cogió impulso de forma definitiva, pero no ha sido hasta este mismo mes de agosto cuando el rodaje de la primera película ha comenzado en Reino Unido, centrándose en los Shepperton Studios, pero incluyendo también varias localizaciones más.

Por el momento, Netflix no ha anunciado oficialmente ningún integrante del reparto, pero sí se ha confirmado la presencia de los jóvenes David McKenna y Beatrice Campbell ('La trama fenicia'). Todo apunta también a que también participarán Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan y Meryl Streep, pero ahí no tenemos aún confirmación.

Imagen de la película 'Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario'

Además, la idea de Netflix es que se convierta en un gran saga, pues Rich Gelfond, CEO de IMAX, desveló hace unos meses que la plataforma planea hacer 8 películas de 'Las crónicas de Narnia'. Ahí hay un dato especialmente llamativo, que es que la saga literaria consta de solamente siete entregas, ¿volveremos entonces a los tiempos en los que la última novela se divide en dos películas?

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025