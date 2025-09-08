Acaba de llegar a Netflix una de las mejores sagas de películas de la historia. 4 cañonazos de acción con un dúo mítico

Menuda sorpresa acaba de darnos Netflix, ya que la plataforma número 1 en el mundo acaba de incorporar una de las mejores sagas de películas de acción a su catálogo en España, solucionando así un vacío incomprensible hasta la fecha. Me refiero a las cuatro entregas de 'Arma Letal', las cuales no estaban disponibles actualmente en ningún otro servicio de streaming en nuestro país.

Sorprende que una saga tan emblemática como la encabezada por Mel Gibson y Danny Glover a las órdenes de Richard Donner no estuviese disponible en streaming. De hecho, se da la casualidad de que recientemente me animé a volver a ver las cuatro entregas y menos mal que tenía el pack que se editó en su momento en blu-ray. Por suerte, ese vacío acaba de remediarse gracias a Netflix.

De más a menos

Por mi parte, creo que la primera 'Arma letal' sigue siendo la mejor de todas, ya que tiene un aire más sucio y un componente errático fascinante en lo referente al personaje de Gibson. Es cierto que luego su Martin Riggs siguió rebosando carisma, pero aquí uno realmente siente que tiene una serie de problemas psicológicos que afectan de forma notable a su comportamiento. Por no hablar de la vital aportación de Shane Black en el guion.

De sus secuelas, hay siempre al menos algo que destacar positivamente. Por ejemplo, en 'Arma letal 2' damos la bienvenida a la saga a Joe Pesci, sin olvidarnos de lo logrado que está ese odioso villano interpretado por Joss Ackland y su enervante tendencia a usar la inmunidad diplomática para salirse con la suya. Y tampoco quiero dejar de lado la mítica escena de la bomba en el inodoro.

Por su parte, la llegada de Rene Russo brilla con luz propia en la tercera entrega, jugándose con bastante acierto con los paralelismos que existen entre su personaje y el de Gibson -inolvidable el momento en el que se ponen a comparar cicatrices-. Eso sí, 'Arma letal 3' ya se siente más convencional que sus predecesoras, aunque sería en la cuarta entrega donde se tocaría fondo.

Tras un espectacular y prometedor arranque, 'Arma letal 4' es una película en la que poco hay que llame la atención más allá de ver a Jet Li repartiendo estopa de lo lindo en un par de escenas. También resulta curioso ver a Gibson con ciertos achaques y cada vez más en sintonía con todo lo que había sufrido el personaje de Glover hasta ahora, pero es que hay demasiados puntos en contra. Para empezar lo mal llevado que está aquí la Lorna de Russo, pero ojo también a lo cansino que llega a ser Chris Rock.

Han pasado ya 27 años desde el estreno de la cuarta entrega y cada cierto tiempo se vuelve a hablar de 'Arma letal 5'. El trágico fallecimiento del director Richard Donner podría haber sido su sentencia de muerte definitiva, pero el propio cineasta le dijo a Gibson que se ocupase él de ella en caso de que falleciera. Pero aún seguimos esperando a que se concrete...

Teniendo en cuenta que Gibson tiene ya 69 años y que Glover ha cumplido los 79, parece imposible pensar que 'Arma letal 5' llegue a hacerse, al menos con ellos como protagonistas. Lo que siempre nos quedará será las cuatro películas que ahora podéis disfrutar en Netflix.

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2025