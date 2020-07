'Cómo vender drogas online (a toda pastilla)' tendrá temporada 3: Netflix renueva su exitosa comedia alemana

La semana pasada Netflix estrenó la segunda tanda de episodios y el veredicto no se ha hecho esperar: la plataforma ha confirmado la renovación de 'Cómo vender drogas online (a toda pastilla)' ('How to Sell Drugs Online (Fast)') por una temporada 3.

Desde Netflix aseguran que la serie es su ficción alemana más vista. Lo cual tiene bastante mérito teniendo al fenómeno que es 'Dark' también. Como siempre, este dato hay que cogerlo con pinzas debido a la imposibilidad de auditarlo, pero sí que es verdad que en lo que escribo estas líneas está entre las tres series más vistas en España y top 10 en la clasificación general.

Cocreada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann, esta comedia negra gira en torno a un grupo de adolescentes que comienzan a vender éxtasis online a pequeña escala para encontrarse, inesperadamente, manejando todo un gran emporio del narcotráfico internacional.

La primera temporada de la serie se pudo ver en mayo de 2019, con la segunda estrenada este pasado 21 de julio. En el reparto está formado por Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) y Lena Urzendowsky (Kyra). Langston Uibel se incorporará al elenco en esta temporada 3.