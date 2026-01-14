El creador de 'El juego del calamar' presenta su nueva serie para Netflix. Así es el nuevo bombazo coreano de la plataforma

Era una mera cuestión de tiempo que los caminos de Hwang Dong-hyuk, creador de 'El juego del calamar', y Netflix volvieran a cruzarse, y la espera ha llegado a su fin: la plataforma acaba de anunciar que da luz verde a 'The Dealer', la nueva serie de Dong-hyuk.

'The Dealer' cuenta la historia de Geonhwa, una hábil crupier de casinos cuyos preparativos matrimoniales se van al cuerno cuando es víctima de un fraude inmobiliario. Arrastrada de nuevo a un mundo del había decidido huir, Geonhwa se adentra en el peligroso submundo del juego y debe usar habilidades ocultas durante mucho tiempo para recuperar el control de su situación.

El equipo de 'The Dealer'

Escrita por Ohnooy y Lee Tae-young, detrás de ella encontramos a Firstman Studio, la compañía del creador de 'El juego del calamar'. Jung So-min encabeza el reparto dando vida a Geonwha, una crupier que lleva años reprimiendo capacidades que le brindan una ventaja extraordinaria en las mesas de juego. Junto a ella también veremos a Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk y Ryu Kyung-soo.

'The Dealer' supone además el debut como director de Choi Young-hwan, afamado director de fotografía coreano detrás de títulos como 'El gran golpe', 'Huida a Mogadiscio', 'Los contrabandistas de Guncheon' o 'El ejecutor'. Ahora mismo se desconoce si Dong-hyuk se encargará o no de la puesta en escena de algún episodio.

Netflix todavía no ha puesto fecha para el estreno de 'The Dealer'.

