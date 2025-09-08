'El juego del calamar' ha sido destronada por sorpresa como lo más visto de la historia de Netflix. Este es el número número 1 de la plataforma

Todo hacía pensar que el impresionante récord de 'El juego del calamar' era prácticamente insuperable, ya que la serie coreana consiguió sumar 265,2 millones de visualizaciones. La temporada 1 de 'Miércoles' se había quedado cerca con 252,1 millones, pero el récord ha acabado siendo superado por sorpresa por el gran fenómeno de Netflix de este año: 'Las guerreras K-Pop'

Ya sabíamos que 'Las guerreras K-Pop' había logrado superar a 'Alerta roja' para convertirse en la película más vista de la historia de Netflix. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí y actualmente suma ya 266 millones de visualizaciones. Y además lo ha conseguido en 73 días, mientras que los 265,2 de 'El juego del calamar' abarcan sus primeros 91 días en la plataforma.

Un éxito sin precedentes

Si a eso le sumamos que 'Las guerreras K-Pop' sumó sus mejores datos de audiencia durante su undécima semana en Netflix con 30,1 millones de visualizaciones, todo apunta a que va a superar con creces los 300 millones antes de que la plataforma deje de contar oficialmente los datos para sus listas históricas.

Una vez haya pasado ese periodo, lo más probable es que 'Las guerreras K-Pop' vaya a seguir en el Top 10 de Netflix durante varias semanas, ya que estamos ante un éxito sin precedentes que todavía no muestra síntomas de agotamiento. Es posible que la vuelta al colegio haga que sus números finalmente se resientan, pero es que incluso entonces debería darle para mantenerse como uno de los títulos más vistos de la plataforma.

Ahora la duda está en saber en qué cifra estratosférica se quedará 'Las guerreras K-Pop' cuando pase el periodo de 91 días. Todavía tiene 18 más para seguir sumando y el objetivo ahora es llegar a un número de visualizaciones tan alto que vaya a ser prácticamente imposible que nadie lo supere.

