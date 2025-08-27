'Las Guerreras K-Pop' por fin ha roto todos los récords posibles en Netflix y se confirma como el gran fenómeno de la cultura pop de 2025

Se veía venir. Poco a poco, 'Las Guerreras K-Pop' ha ido subiendo en las listas de las películas más vistas de Netflix, superando a obras como 'No mires arriba', 'A Ciegas' o 'El agente invisible', y en tan solo dos meses se ha puesto en el número 1, ganando a 'Alerta Roja' y sumando, de momento y según la propia Netflix, 236 millones de visionados, a los que hay que sumar las entradas vendidas durante el estreno en cines pasado fin de semana en Estados Unidos. Vamos, un fenómeno mundial en toda regla de esos que Netflix llevaba muchísimo tiempo ansiando.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

We're goin' up, up, up, it's our moment

Lo más sorprendente es que, mientras que 'Alerta Roja' ya ha terminado su vida útil y los visionados que siga sumando van a ser una carrera de fondo, 'Las Guerreras K-Pop' sigue en plena ebullición, en su momento de gloria. De hecho, la semana pasada volvió a ser la película más vista en Netflix globalmente con más de 25 millones de visionados, y no parece que nadie le pueda quitar el puesto de momento.

El fenómeno va más allá de Netflix y, ahora mismo, en Estados Unidos, la película tiene 4 canciones ('Golden', 'Your Idol', 'Soda Pop' y 'How it's done') entre las diez mejores de la lista de éxitos más importante, Billboard Hot 100. Por supuesto, en Netflix ya se han puesto en contacto con Sony de manera oficial para lanzar una secuela lo antes posible porque, como podéis imaginar, tenemos Huntrix para rato.

La película forma parte de un nuevo sistema de Sony para sacar beneficio seguro de sus películas: en lugar de estrenarlas en cine, se las muestra a Netflix por si quiere comprarlas directamente. En el caso de 'Las Guerreras K-Pop', el streamer sufragó no solo los gastos de producción (100 millones) sino que dio 25 millones más para tener los derechos de distribución. En el momento parecía un trato increíble para Sony: beneficios seguros de una película hacia la que tenían ciertas dudas razonables.

La jugada ha sido maestra para todos, porque no hay nadie que no se esté beneficiando de 'Las Guerreras K-Pop', desde unos cines que la han acogido como agua de mayo en unos meses de recesión en taquilla hasta un público que, gustoso, la ha aceptado como su nueva gran obsesión de 2025. Efectivamente, Huntrix, habéis sanado el Honmoon. ¡Y de qué manera!

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025