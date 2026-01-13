En 16 días vuelve una de las series más exitosas de Netflix: su temporada 1 fue la más vista de la historia de la plataforma con 113 millones de visualizaciones

Netflix ha arrancado 2026 con varios estrenos muy importantes, pero hay un lanzamiento en enero que brilla por encima del resto. El principal motivo es que su temporada 1 se convirtió en su momento en la más vista de la historia de la plataforma con 113,3 millones de visualizaciones. Me refiero a 'Los Bridgerton', cuya temporada 4 se estrena el próximo 29 de enero de 2026.

Fruto del multimillonario acuerdo de Netflix con Shonda Rhimes, 'Los Bridgerton' se estrenó en la plataforma el 25 de diciembre de 2020 y arrasó con todo. El público se enganchó a esta adaptación de la famosa saga literaria de Julia Quinn que la convirtió en la segunda serie que superó las 100 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en Netflix. ¿A cuál destronó? A la temporada 4 de 'La casa de papel' y los 106 millones que había conseguido también en 2020.

El éxito triunfal del universo 'Los Bridgerton'

De hecho, la primera temporada de 'Los Bridgerton' fue la serie más vista de Netflix hasta que un fenómeno sin precedentes la destronó casi un año después. Me refiero a 'El juego del calamar', que aún hoy sigue siendo la serie número 1 de Netflix gracias a los 265,2 millones de visualizaciones que tuvo su primera entrega.

Obviamente, Netflix apostó con fuerza por ella y eso tuvo sus frutos. Es cierto que ninguna entrega posterior ha logrado igualar los datos de la primera entrega, pero es que todo lo que vino después están también en la lista de la series más vistas de todos los tiempos en la plataforma. La temporada 2 se quedó en 93,8 millones, la tercera creció hasta los 106 millones y la precuela 'La reina Charlotte: Una historia de los Bridgerton' consiguió 81,3 millones.

De hecho, nadie en su sano juicio duda sobre el éxito de la temporada 4 de 'Los Bridgerton', por lo que la única duda será ver qué posición acaba encajando dentro de lo que este universo ha aportado ya a Netflix. De ello mucho a depender el cariño que le haya cogido ya el público a Benedict, pues el personaje interpretado por Luke Thompson asume en esta ocasión el protagonismo.

Qué podemos esperar de la temporada 4 de 'Los Bridgerton'

Recordemos que la serie de Netflix alteró el orden de las novelas de Quinn para que la tercera entrega girase alrededor de la historia de amor de Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan), pero ahora toca recuperar el romance que había sido dejado de lado. Claramente inspirado en 'La Cenicienta', la aparición de Sophie Baek (Yerin Ha) promete poner patas arriba la vida del hijo más libertino de los Bridgerton.

Por el momento no tenemos críticas de la temporada 4 porque Netflix ha impuesto un embargo hasta el día del estreno, pero tampoco tenemos motivos para desconfiar del nivel de los nuevos episodios de 'Los Bridgerton'. A fin de cuentas, la plataforma impuso la misma política en las entregas anteriores, por lo que podríamos decir que es política estándar con esta serie.

Lo que sí conviene recordar es que el 29 de enero no se estrenará la temporada completa. Parece que en Netflix quedaron satisfechos con cómo funcionó la estrategia de lanzamiento de la tercera entrega y han decidido repetirla ahora. ¿Qué supone eso? el 29 de enero estarán disponibles los cuatro primeros episodios, y los cuatro restantes de la temporada 4 no llegarán hasta el 26 de febrero de 2026.

