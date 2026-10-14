En 9 días vuelve una de las series más exitosas de Netflix. La temporada 1 arrasó con más 99 millones de visualizaciones y tiene una puntuación casi perfecta

Una de las mayores quejas que muchos amantes de las series de televisión es que cada vez las esperas con más largas entre una temporada y otra, llevando a que muchos piensen que la serie ha sido cancelada o simplemente perdiendo el interés en ella. Ahora toca hablar de una que va a volver a poner eso a prueba, pues sus fans han tenido que esperar la friolera de 3 años para poder ver su cuarta temporada.

La serie que ha jugado con la paciencia de los televidentes es 'Lupin', cuya cuarta temporada se estrena por fin en Netflix este próximo viernes 23 de octubre de 2026. Será entonces cuando nos reencontremos con el Assane Diop interpretado por Omar Sy, cuyas aventuras parecían haber llegado a su fin cuando fue encarcelado al final de la tercera entrega.

Un imitador

De hecho, la temporada 4 arranca con Diop todavía entre rejas, pero en el exterior se cometen una serie de robos en museos que apuntan directamente hacia él. Si es que hasta hay un vídeo que lo muestra en uno de los museos mientras se comete el robo. Para demostrar su inocencia y atrapar al imitador, tendrá que escapar de la cárcel y volver a convertirse en Lupin.

Ludivine Sagnier. Antoine Gouy, Soufiane Guerrab y Shirine Boutella recuperan también los personajes que interpretaron en las tres primeras entregas de la serie, mientras que las principales novedades del reparto de 'Lupin' son las incorporaciones de Théo Christine y Laïka Blanc-Francard.

Recordemos que 'Lupin' se convirtió en todo un fenómeno mundial cuando se estreno en Netflix hace cinco años, hasta el punto de que su primera temporada sumó 99,5 millones de visualizaciones y todavía se mantiene como la quinta serie de habla no inglesa más vista de la plataforma. La segunda bajó hasta los 68,4 millones de visualizaciones y la tercera en 49,7 millones. Una clara tendencia a la baja, pero su éxito sigue siendo indiscutible.

Además, 'Lupin' también conquistó a la crítica, pues su primera temporada rozó la perfección con un 98% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. La segunda llegó hasta el 96% y la tercera logró el ansiado 100% de valoraciones positivas. El listón está muy alto, pues sale a una media del 98%.

La buena noticia para los que se han cansado de esperar tanto es que la temporada 4 va a ser la más larga de la serie, aunque solamente va a necesitar un total de 8 episodios para conseguirlo.

Ahora ya solamente queda tener un poco más de paciencia para poder disfrutar de nuevo con esta serie creada por George Kay y François Uzan a partir del legendario ideado por Maurice Leblanc.

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