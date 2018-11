El director de 'La maldición de Hill House' revela sus dos episodios favoritos y confiesa que uno le hizo llorar (no nos extraña)

Mike Flanagan ya era conocido entre los fans del género de terror. Dirigió 'Somnia: Dentro de tus sueños', 'Ouija: el origen del mal' o 'El juego de Gerald', entre otras películas. Pero ahora que 'La maldición de Hill House' se ha convertido en uno de los grandes éxitos televisivos de este año (por lo menos) es muy probable que su nombre empiece a sonar a un público más amplio.

En una reciente entrevista, el guionista y realizador (por cierto, casado con Kate Siegel, unas de las estrellas de la serie) confesó que los episodios 5 y 6 son sus favoritos y no es casual que estén situados a la mitad de la historia. Según Flanagan, el quinto es "el corazón del show". Creo que es obvio pero, por si acaso, aviso que hay SPOILERS más abajo, si aún no has llegado hasta esa parte de la serie, no sigas leyendo...

El quinto capítulo de la serie, titulado 'La señora del cuello torcido', gira en torno al personaje de Nell (Victoria Pedretti) y tiene la mayor sorpresa de 'La maldición de Hill House': el espíritu que la aterrorizaba de niña era ella misma ya adulta, tras morir ahorcada. Mike Flanagan cuenta que lloró cuando se le ocurrió la historia, algo que explica, en parte, por qué cambió el final original, mucho más oscuro que el definitivo. Sus palabras:

"Por muchos motivos, ese episodio fue por lo que quise hacer este show. Cambia complementamente todo lo que viene antes. Hacemos suposiciones sobre la serie y los fantasmas, venimos de un lugar de agotamiento y familiaridad con el género de las casas encantadas, así que esto le da un completo giro... pero por encima de todo, va de lo que hace a un personaje con el que no podemos evitar empatizar profundamente. Es uno de mis favoritos de la serie, junto con el seis. Esos dos juntos representan, para mí, el pináculo de esta historia."

El sexto episodio reúne a la familia Crain para asistir al funeral de Nell y destaca por su espectacular realización, con cinco planos secuencia que dejan con la boca abierta. Mi compañero Víctor ya analizó la puesta en escena de 'Dos tormentas' en el vídeo que puedes ver a continuación: