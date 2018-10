'La maldición de Hill House': así era el final original y primeras pistas de la segunda temporada

A veces somos un poco ingenuos. ¿Una historia de terror con un final a las primeras de cambio? Como es lógico, tras el éxito de 'La maldición de Hill House', Netflix ya empieza a dar pistas sobre la continuación de una historia que podría haber tenido un final muy distinto...

SPOILERS MÁS O MENOS LEVES SOBRE LA TEMPORADA El director y escritor de la serie, Mike Flanagan, comentó a principios de mes que originalmente tenía en mente un final diferente, menos esperanzador, pero que lo cambió porque sentía que habría sido demasiado cruel para la audiencia y para los personajes. Al final de la temporada, los miembros de la familia Crain regresan a la casa que los ha perseguido desde su infancia y finalmente descubrirán los secretos de la Habitación Roja. Pero Flanagan dijo que su idea original para el final habría implicado que la familia nunca se va.

"Jugamos con la idea por un momento, la imagen de la familia junta, en la Sala Roja", dijo Flanagan. "Durante un tiempo, ese era el plan. Que nunca hubieran salido de esa habitación".

"La noche antes de que llegara el momento de grabarlo, me senté en la cama y me sentí culpable. Sentí que era cruel. Eso me sorprendió. Quería tanto a los personajes que prefería que tuvieran un final feliz. Llegué a trabajar y dije: "No quiero ese final. Creo que es malo e injusto". Hemos estado en este viaje durante 10 horas, unos minutos de esperanza eran importantes para mí".

Respecto a la hipotética segunda temporada, Flanagan advierte: "No quiero especular demasiado sobre una segunda temporada hasta que Netflix, Paramount y Amblin nos confirmen si la quieren". "Creo que hay diferentes direcciones a las que podríamos ir, con la casa o con algo completamente diferente. También me encanta la idea de una antología. Pero para mí, la historia de los Crain ya ha terminado. Los dejamos exactamente como todos querríamos recordarlos".