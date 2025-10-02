Si eres de los que están tarareando temazos todo el día, esta es tu serie. Acaba de llegar a Netflix una extraordinaria comedia musical que es todo un regalo

Es inevitable, estás todo el día con canciones viviendo "rent free" en tu cabeza. Si eres de esos, eres de los míos y por tanto, probablemente, te llamará la atención esta breve (dos temporadas y una película) comedia musical que acaba de llegar a Netflix. Una serie de tono optimista de estas que llegaron en ese momento justo en plena pandemia.

Estrenada en 2020 por NBC y vista aquí originalmente vía HBO España (qué tiempos esos), 'La extraordinaria playlist de Zoey' (Zoey's Extraordinary Playlist) nos llevaba por la vida de, lo habéis averiguado, Zoey (Jane Levy) una informática que descubre que tiene el poder de escuchar los pensamientos de los demás como canciones. De esta manera, la joven lidiará con sus problemas personales (su padre está enfermo) y profesionales.

Una playlist que es un lugar feliz

En lugar de tener canciones originales, nos encontramos con, bueno, una "playlist". O, como se suele llamar en el mundillo, esto es un musical de gramola, donde canciones ya existentes (algunas más famosas que otras) son interpretadas por el reparto. De esta manera, en cada episodio tenemos un par de números musicales correspondientes a los distintos estados de ánimo de Zoey y resto de protagonistas.

Si bien hay que reconocer que la selección musical es a ratos algo obvia —lo que no deja de ser comprensible debido a que tienen que comunicar medianamente rápido y claro el mensaje—, eso no es lo que de verdad importa. Aquí no vamos a ver numerazos musicales superelaborados más allá de coreografías más o menos cuidadas. Pero no importa, ya que lo importante es jugar, sobre todo, en el plano emocional. Y funciona mucho.

De esta manera, 'La extraordinaria playlist de Zoey' navega entre lo cómico y el drama ligero, nos pone a cantar y de paso nos da un cálido abrazo. Su cancelación fue, la verdad, bastante dolorosa porque era de los pocos lugares felices en lo que te quedarías a vivir. Gracias a Dios, tras la segunda temporada se pusieron manos a la obra para un telefilme navideño que nos recordó por un momento, todo el regalo que supuso.

