Fracasó hace años en cines, pero esta película de terror de absoluto culto es sensacional y la puedes ver en Netflix y en Prime Video

Parte de la domesticación del blockbuster actual, con mucho bombardeo pero poca voluntad de riesgo, así como su afeamiento con efectos especiales de CGI mal integrados y apresurados tiene que ver con la ausencia de cineastas como Gore Verbinski. Gente que no sólo tienen técnica visual consumada, sino que son bastante kamikazes con el tipo de películas que quieren hacer.

Tener éxitos contrastados con estos métodos no es suficiente garantía para ellos, y ahora tenemos que ver a Verbinski haciendo sus propuestas más potentes a cierta distancia de los estudios grandes, como sucede con su nuevo estreno. Una consecuencia en parte del fracaso de obras atrevidas como ‘La cura del bienestar’.

Una cura en las montañas

Verbinski nos lleva de atracciones siniestras por una mansión del terror gótico llena de habitaciones macabras con sustos retorcidos y sensacionales. Una obra de culto que se descalabró comercialmente de manera injusta, que está protagonizada por Dane DeHaan y Mia Goth y que hoy se puede encontrar en streaming a través de Amazon Prime Video y de Netflix.

El CEO de una potente compañía se ha retirado a un centro de bienestar escondido en los Alpes suizos, y un joven y ambicioso ejecutivo se dirige allí para intentar forzar su regreso. Allí se topará con toda una comunidad obsesionada con los tratamientos milagrosos que allí se ofrecen, sin darse cuenta de que se trata todo de una elaborada trampa que también le apresará a él.

La película surgió en un momento donde las propuestas más originales a nivel de estudios de Hollywood ya estaban tambaleando, lo que hizo casi imposible de vender de cara al público al no saber cómo explicarla. A pesar de que hemos tenido no pocas propuestas de terror con similar atrevimiento que han conseguido tener calado entre el público cinéfilo moderno.

‘La cura del bienestar’: agua turbia

Queda la sensación de que ‘La cura del bienestar’ llegó ligeramente pronto para su momento, porque no tardó en hacerse de culto de la manera manera que Mia Goth se volvió estrella dentro del nicho del terror. Porque a nivel de propuesta imaginativa, donde recorrer los pasillos y salas se vuelve todo un festín de sorpresas retorcidas, pocas han salido tan bien.

Verbinski muestra de nuevo su gran depuración visual, que integra el valor de producción real con efectos digitales bien concebidos y posteriormente ejecutados. La atmósfera inquietante se enturbia también con lo estrambótico, creando una experiencia extraña pero totalmente adictiva para cafeteros de esta clase de terror.

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