Los hermanos Duffer tienen malas noticias para los fans de 'Stranger Things'. La temporada 5 y final de la serie de ciencia ficción no está tan cerca como parecía

Netflix había anunciado en múltiples ocasiones que la temporada 5 y final de 'Stranger Things' iba a estrenarse a lo largo de 2025. De hecho, la última vez que lo dijo fue esta misma semana, pero ahora parece que la cosa no está tan clara, pues los creadores de la serie de ciencia ficción acaban de afirmar que eso no es algo que sea tan seguro como parecía.

En una charla con Variety, los hermanos Duffer comentaron que actualmente están centrados a tope en el trabajo de postproducción y que "estamos montando todas las secuencias de efectos visuales para el espectáculo para que puedan empezar con ellos". Y es que el rodaje finalizó poco antes de las pasadas Navidades, por lo que todavía queda mucho trabajo por delante.

"Vamos todo lo rápido que podemos"

Eso lleva a que todavía su fecha de estreno no esté nada clara: "Muchas cosas aún no están decididas, en cuanto a las fechas exactas de lanzamiento y la cadencia. Esa es una de las razones por las que no se me permite hablar de ello. Nos reuniremos dentro de un par de semanas para hablar de ello. Sólo sé que era muy importante para nosotros y para Netflix que saliera este año. Pero incluso eso es presionar demasiado".

Al respecto, Ross Duffer afirma que "vamos todo lo rápido que podemos" y recuerda que con la temporada 4 fueron tan justos que algunos planos de efectos visuales se añadieron al día siguiente del estreno.

¿Y cuál es la versión de Netflix sobre todo esto? Pues echar el freno con todo lo relacionado con confirmar su estreno en 2025. Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, fue preguntada por Deadline sobre si la temporada 5 se estrenaría en 2025 y por la posibilidad de que la temporada 5 se divida en dos partes, tal y como ya sucedió con la cuarta. Esto fue lo que dijo:

Cuando salga, cuando sea y como sea, te va a encantar cada segundo.

Buena forma de echar balones fuera y negarse a confirmar incluso lo de que llegue en 2025. Eso sí, conviene recordar que unos fans encontraron oculto en el código fuente de la serie en Netflix que la fecha que se maneja para su estreno es el 27 de noviembre de 2025, pero claro, puede ser una fecha meramente tentativa y que haya que cambiarla.

