Hoy en Netflix, la espectacular película de aventuras y fantasía que batió récords con 103 millones de visualizaciones

Netflix quiere llegar a los espectadores de todo el mundo, lo cual tiene una consecuencia muy positiva: cada vez produce más películas y series habladas en otros idiomas que no sea el inglés. Ahí ha tenido grandes éxitos y uno de ellos fue una espectacular película de fantasía que batió récords con 103 millones de visualizaciones en 91 días: 'Trol'.

Dirigida por Roar Uthaug, también responsable de la estimulante versión de 'Tomb Raider' protagonizada por Alicia Vikander, 'Trol' explora la mitología noruega para contarnos la historia de cómo una criatura gigantesca despierta tras pasar muchos años en cautiverio. El monstruo va sembrando una ola de destrucción a su paso y no quedará otra que tomar medidas drásticas antes de que llegue a Oslo.

Un éxito monstruoso

'Trol' se estrenó en Netflix el 1 de diciembre de 2022 sin que hubiese una gran campaña promocional en el resto del mundo, pero eso no impidió que tuviera un éxito instantáneo. Tan buena fue su acogida que destrozó el récord de la película de habla no inglesa más vista de la plataforma, hasta entonces en manos de 'El hoyo' y sus 82,8 millones de visualizaciones.

Netflix ha conseguido varios éxitos destacables que han superado las cifras de 'El hoyo', pero ninguna de ellas ha logrado destronar a 'Trol'. La que más cerca estuvo de conseguirlo fue 'En las profundidades del Sena', pero se tuvo que conformar con 102,3 millones de visualizaciones.

Otra cosa que tiene en común 'Trol' con 'En las profundidades del Sena' es que ambas películas van a tener secuela. De hecho, Netflix ya ha anunciado el estreno de 'Trol 2' para este próximo 1 de diciembre de 2025, por lo que llegará justo tres años después que su predecesora.

Por ello, os animo a echarle un ojo si la tenéis pendientes o para refrescarla antes de poder ver cómo continúa la historia. Es cierto que tiene bastante de refrito, pero también que es un buen espectáculo que da lo mejor de sí mismo cuando toca centrarse en las escenas de acción. Ojalá la secuela sea un poco más atrevida, pero la primera entrega supera a la abrumadora mayoría de películas originales de la plataforma.

