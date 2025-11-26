Hoy en Netflix, la película de terror más vista de la historia de la plataforma con 157 millones de visualizaciones

Netflix empezó a apostar por las películas originales en 2015 con el estreno de 'Beasts of No Nation'. Desde entonces ha incrementado su nivel de producción de forma notable, pero no fue hasta 2018 cuando consiguió su primer gran éxito. Tanto es así que la 'A ciegas' aún hoy se mantiene como la película de terror más vista de la plataforma con 157,6 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en la plataforma.

'A ciegas' nos sitúa en un mundo postapocalíptico, pues un extraño evento hizo que la gran mayoría de los humanos se suicidara en masa cinco años antes. En ese contexto seguiremos la historia de Malorie Hayes, quien intenta hacer todo lo posible por sobrevivir y de salvar también a los dos niños que la acompañan.

Estimable thriller postapocalíptico

Además, el thriller protagonizado por Sandra Bullock todavía ocupa un lugar privilegiado en la lista de las películas más vistas de todos los tiempos en Netflix. En su momento se dijo que iba a ser el inicio de una franquicia, pero finalmente lo único adicional que nos llegó fue 'Bird Box: Barcelona', un spin-off español que se quedó muy lejos de los datos conseguidos por 'A ciegas'.

A su manera, 'A ciegas' es una película hermana de 'Un lugar tranquilo', ya que ambas juegan con conceptos similares, pero en la película de Susanne Bier se juega con un abanico de personajes mucho más amplio. No es lo único que diferencia a ambas y es cierto que el largometraje de John Krasinski es mejor, pero no quita que estemos ante un título muy estimable.

El buen hacer de su reparto, donde encontramos a otros rostros conocidos como John Malkovich, Rosa Salazar o Sarah Paulson, es uno de los aspectos más potentes de un espectáculo que maneja bien la incógnita alrededor de esas temibles criaturas que acechan. Y Bier potencia bien la tensión alrededor de lo que está pasando, pero a cambio es cierto que el guion de Eric Heisserer es algo decepcionante.

El éxito de 'A ciegas' se tradujo en que aguantó durante tres años como la película más vista de Netflix, siendo superada finalmente por 'Alerta Roja'. Esta última aguantó casi cuatro años en lo más alto, por lo que de mantenerse esa tendencia, tendrán que pasar cinco hasta que alguna pueda arrebatar la primera posición que ostenta actualmente 'Las guerreras K-Pop'.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025