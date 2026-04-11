Netflix cancela de forma fulminante la nueva película de Millie Bobby Brown basada en una increíble historia real

La relación profesional de Netflix con la actriz Millie Bobby Brown ha sido de lo más fructífera. Al tremendo éxito de 'Stranger Things' hay que sumarle otros triunfos como la saga 'Enola Holmes' o 'Damsel', por lo que es normal que la plataforma siga apostando por ella. Sin embargo, la noticia ahora es que la siguiente película que Brown iba a protagonizar para Netflix acaba de ser cancelada.

Netflix no quiere la película sin Brown

No obstante, la decisión parece más motivada por Brown que por Netflix, ya que la actriz decidió primero bajarse del barco de 'Perfect' por diferencias creativas con el equipo de la película. La consecuencia directa de ello ha sido que la plataforma ha decidido que no le interesaba fichar a otra intérprete y ha cancelado el proyecto.

'Perfect' iba a contarnos la historia de Kerri Strug, una de las integrantes del equipo de gimnasia estadounidense en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Su figura alcanzó gran relevancia por ayudar a su equipo a ganar la medalla de oro pese a estar ya lesionada de un tobillo. Logró hacer el aterrizaje perfecto y fue entonces cuando su tobillo no dio más de sí, por lo que su entrador tuvo que ayudarla a salir de la colchoneta. Luego haría otro tanto cuando el resto del equipo insistió en que ella también estuviera presenta en la ceremonia de entrega de medallas.

El proyecto de 'Perfect' llevaba varios años en desarrollo, inicialmente con Gia Coppola tras las cámaras. Tras su abandono fue sustituida por Cate Shorland ('Viuda Negra'), siendo también contratada Ronnie Sandahl para ocuparse del guion. Todo parecía ir sobre ruedas, pero el abandono de Brown ha hecho que la película colapse y lo más probable es que ya no llegue a hacerse.

Eso sí, a Brown no le falta el trabajo, pues tiene en marcha otras cuatro películas y la serie de televisión 'Prism'. Lo primero en llegar será 'Enola Holmes 3', cuyo lanzamiento en Netflix está previsto para este verano de 2026.

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