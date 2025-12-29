Netflix cancela la serie 'Olympo' tras una sola temporada y confirma que el modelo de 'Élite' está agotado y no da más de sí

La lista de series canceladas por Netflix sigue aumentando y antes de que termine el año, se confirma una baja más. 'Olympo', la serie juvenil ambientada en un centro deportivo de alto rendimiento, no regresará con una segunda temporada en 2026.

Protagonizada por Clara Galle, Agustín Della Corte, Nuno Gallego, Nira Osahia, María Romanillos o Martí Cordero, entre otros, la ficción parecía llamada a ocupar el hueco de 'Élite' gracias a su mezcla de jóvenes atractivos, conflictos sentimentales y un entorno de lujo marcado por el misterio. Sin embargo, Netflix ha decidido no continuar con la historia tras una única temporada de ocho episodios.

No pasará de la primera temporada

Creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, 'Olympo' fue presentada desde su estreno como una especie de sucesora natural de 'Élite'. La acción se desarrollaba en el CAR Pirineos, un centro de alto rendimiento donde el deporte, el deseo y un thriller criminal se entrelazaban en un cóctel pensado para repetir el éxito de otras producciones juveniles de la plataforma. Aun así, la serie no logró consolidarse más allá de su primera entrega.

En términos de audiencia, 'Olympo' no puede considerarse un fracaso. La serie se mantuvo durante cinco semanas en el top 10 global de Netflix, acumulando 113,3 millones de horas reproducidas y 17,7 millones de visionados completos, además de más de un mes en el top 10 español. No obstante, estas cifras no han sido suficientes para garantizar su renovación.

Si se analizan los datos en contexto, 'Olympo' obtuvo alrededor de 10,1 millones de reproducciones en sus dos primeras semanas, una cifra cercana a la de 'Respira' (10,2 millones) y algo inferior a la de 'Bienvenidos a Edén' (16,1 millones), que fueron renovadas en su momento -aunque la segunda terminó en su segunda temporada-. Pero Netflix ha optado por no seguir apostando por esta producción.

Con esta decisión, 'Olympo' se suma a la larga lista de series canceladas por Netflix a lo largo de 2025 y refuerza la sensación de incertidumbre que rodea actualmente a muchas ficciones juveniles dentro del catálogo de la plataforma, que después del bombazo que fue 'Élite', habrá empezado a pensar cómo llenar el vacío que dejó.

