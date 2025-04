Netflix ha subido dos versiones distintas de un mismo episodio de 'Black Mirror', y no hay manera de que puedas elegir cuál te toca ver

¿Os acordáis del estreno de 'Bandersnatch', el capítulo interactivo de 'Black Mirror'? Durante un tiempo, en el mundillo seriéfilo no se habló de otra cosa que de sus diferentes finales, el camino que tenías que llevar para llegar a ellos y las sutiles diferencias entre líneas temporales. Cuando creíamos que la serie de Charlie Brooker ya se había quedado incluso obsoleta, de pronto volvía a darnos un gancho de derecha. Algo parecido ha ocurrido en esta temporada 7 con el episodio 'Bête Noire', en el que cada espectador tendrá una experiencia distinta. Bueno, más o menos.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

¡Más Efecto Mandela, es la guerra!

Seguro que estáis familiarizados con el "efecto Mandela", esos recuerdos falsos que tenemos en el cerebro (por ejemplo, creer que había una película llamada 'Shazaam!' con Sinbad o que la mascota del Monopoly tiene un monóculo). Unos creen que son puertas abiertas a otra dimensión alternativa, otros que se trata de simples despistes. Sea como sea, lo único cierto es que 'Black Mirror' ha querido meterse a hablar del tema. Y de qué manera.

En 'Bête Noire', sin dar muchos spoilers sobre su trama, una mujer empieza a recordar cosas de su vida de manera ligeramente diferente a la realidad. Por ejemplo, está segura de que el restaurante de pollo en el que trabajaba su novio se llamaba Barnies, solo para entrar en Internet y comprobar que se llamaba Bernies. ¿O quizá esta no ha sido tu experiencia? Es posible que comentándolo con amigos te hayas dado cuenta de que en tu versión, ella cree que se llama Bernies y al buscarlo se encuentra de golpe con Barnies. ¿Efecto Mandela? ¿Realidad alternativa?

No: es Charlie Brooker jugando con todos nosotros. Hay dos versiones del episodio subidas a Netflix, y se reproducen de manera aleatoria. ¡Así que unos tendrán "Bernies" y otros "Barnies"! Es más: hay quien se ha dado cuenta cuenta de que al ir hacia delante o hacia atrás en el capítulo, en la imagen que encuentra online ve un nombre y al darle al play sale otro distinto. Un juego con nuestras cabezas en toda regla.

La broma llegó hasta las propias cuentas oficiales de Netflix y Black Mirror en Twitter, donde la primera posteó, simplemente, "bernies" y la otra la citó respondiendo un somero "barnies". Lo mejor es que si no te has enterado de nada de esto, te espera una conversación sobre la temporada 7 donde no pares de darle vueltas a lo que realmente has visto. Que siga la fiesta.

En Espinof | 6 series parecidas a 'Black Mirror' que puedes ver en Netflix

En Espinof | Las 10 mejores series de 2025 (por ahora)