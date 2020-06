Netflix lanza la categoría 'Black Lives Matter' para resaltar sus películas, series y más obras sobre la "experiencia negra"

La trágica muerte de George Floyd ha generado una oleada de manifestaciones en Estados Unidos contra la brutalidad policial y en defensa de la comunidad afroamericana. Eso ha dado un impulso brutal al movimiento Black Lives Matter y Netflix no ha querido dejar pasar la ocasión de apoyarlo dedicándole una categoría propia en la plataforma.

Como es lógico, Netflix ha potenciado su lanzamiento en Estados Unidos, donde ha llegado con cerca de 50 títulos, entre ellos 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', la nueva película de Spike Lee que no estará disponible hasta el viernes 12 de junio. Sin embargo, esta colección de películas, series y documentales también ha llegado a Netflix España.

En nuestro país podéis acceder al 'Black Lives Matter' de Netflix a través de este enlace, donde encontraréis series como 'Queridos blancos' o 'Así nos ven', películas como 'Mudbound' o 'See You Yesterday' y documentales como 'Strong Island' o 'What Happened, Miss Simone?'.

Una iniciativa muy pertinente por parte de Netflix, pues no olvidemos que la plataforma tiene infinidad de categorías y tiene todo el sentido del mundo que hayan incluido esta otra. Además, la plataforma lanzó este mensaje a través de Twitter:

When we say “Black Lives Matter,” we also mean “Black storytelling matters.”



With an understanding that our commitment to true, systemic change will take time – we're starting by highlighting powerful and complex narratives about the Black experience.